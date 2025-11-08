Mumbai Rent Rules: मुंबईत भाडे करार नियमात बदल, ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक; नियम मोडल्यास 'इतका' दंड

मुंबई : राज्यभरातून अनेकजण शिकण्यासाठी किंवा कामासाठी मुंबईत येतात. यामुळे मुंबईसह उपनगर जिल्ह्यात भाडेकरूंची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. आतापर्यंत घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात स्टॅम्प पेपर करार केला जात होता. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये मोठे बदल केले आहेत. मुंबई आणि उपनगरांत घरमालक आणि भाडेकरूंसाठी महाराष्ट्र शासनाने नवीन नियम लागू केले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने भाडे कराराच्या प्रक्रियेत बदल केले आहेत. याबाबतचे नवे नियम जारी केले असून या नियमांनुसार, प्रत्येक भाडे करार (Leave and License) लेखी स्वरूपात असणे आणि त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच केवळ स्टॅम्प पेपरवरील करार कायदेशीररित्या पुरेसा मानला जाणार नसून, प्रत्येक भाडे कराराची ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे..Asiatic Society Election: एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुका अखेर लांबणीवर, मतदार यादी पडताळणीनंतर नव्या तारखा जाहीर होणार .महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत ही नोंदणी आवश्यक असणार आहे. दरम्यान नोंदणीकृत करार नसल्यास घर भाड्याने देणाऱ्या मालकाला ५,००० रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे नियमावलीत म्हटले आहे. भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यासाठी तसेच भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे..भाडे करार नियमात बदलमहाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत ऑनलाइन नोंदणी आवश्यकस्टॅम्प पेपरवरील करार वैध मानला जाणार नाहीनिवासी घरांची अनामत रक्कम तीन महिने तर व्यावसायिक करारासाठी सहा महिने भाड्याइतकी ठेवता येईल.ऑनलाइन नोंदणीसाठी १९ महिन्यांचा भाडे करार असणं आवश्यक असून डिजिटल शिक्का असणं बंधनकारक आहे.ऑनलाइन नोंदणी न करता घर भाड्याने दिल्यास ५ हजार रुपयांचा दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा. .Mumbai Local Megablock: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक! अनेक लोकल रद्द; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.