आगीत घर गमावलेल्यांना मोठी मदत! आग घटनेत बेघर झालेल्यांना जमीन देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय; पण नेमकं कुणाला आणि कुठे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मुंबईतील धारावी येथे राहणाऱ्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. धारावीतील आगीत बाधित झालेल्या झोपडपट्टीवासीयांना फडणवीस सरकारने २७ वर्षांनंतर मोठा दिलासा दिला आहे. या सर्व धारावीवासीयांना आता त्यांचे हक्काचे घर दिले जाईल. आगीत घरे गमावलेल्या ४३६ झोपडपट्टीवासीयांना देवनारमध्ये जमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावीतील ४३६ झोपडपट्टीधारकांना ११,६५९ चौरस मीटर सरकारी जमीन देण्याचा प्रस्ताव महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सादर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे आगीत घरे गमावलेल्या ४३६ झोपडपट्टीधारकांना त्यांचे हक्काचे घर मिळेल. धारावी झोपडपट्टीतील राजीव गांधी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला..ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी घरकुल योजनेबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा एक मोठा उपक्रम आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकारने देशातील कोणतेही कुटुंब घराशिवाय राहू नये यासाठी एक मोठा कार्यक्रम राबवला आहे. ही योजना महाराष्ट्रातही प्रभावीपणे राबवली जात आहे आणि गेल्या वर्षी राज्यात अंदाजे ४,००,००० घरे बांधण्यात आली. ही माहिती ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तर सत्रादरम्यान दिली..मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी राज्यात २,८२४,३८६ घरांना मंजुरी देण्यात आली होती. देशाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी गृहनिर्माण मंजुरी आहे. गेल्या वर्षी राज्यात ३,९५,२२२ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, हा एक विक्रम आहे. सध्या २,३९२,२४२ घरांवर काम सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की केंद्र सरकारने निधी वितरित करण्यासाठी "एकल नोडल एजन्सी" आणि "रिअल-टाइम इंटिग्रेटेड फंड ट्रान्सफर" ची एक नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे हप्ते वितरित करण्यास तात्पुरता विलंब झाला. आता ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यामुळे निधी वितरण सुरळीतपणे सुरू आहे..राज्य सरकारने घरे बांधण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार, प्रति घर अतिरिक्त ५०,००० रुपये दिले जात आहेत. यापैकी ₹३५,००० बांधकामासाठी आणि ₹१५,००० घरात सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी दिले जातात. शिवाय, मनरेगा अंतर्गत ९० दिवसांच्या वेतनासाठी अंदाजे ₹२१०,०००, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालयासाठी ₹१२,००० आणि एका घरासाठी अंदाजे ₹२१०,००० आर्थिक मदत दिली जाते..सरकारने घरे बांधण्यासाठी लागणारी वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पात्र लाभार्थ्यांना रॉयल्टीशिवाय ५ ब्रास वाळू मिळते. शिवाय, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय गृहनिर्माण जमीन खरेदी योजनेअंतर्गत जमीन परवडत नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदी अनुदान ₹५०,००० वरून ₹१००,००० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्याबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की जिल्ह्याचे ४०,४७८ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी ३९,९९२ घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.