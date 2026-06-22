मुंबई

Mumbai News: मुंबईवरील पाणीकपात टळली! राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Mumbai Water Supply: मुंबईवरील पाणीकपात दूर करण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पाणीटंचाई टाळण्यासाठी राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवले जाणार आहे.
Water supply

Water supply

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जून महिना संपत आला तरी पावसाने मुंबईसह राज्यभरात ओढ दिली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील उप युक्त पाणीसाठा अवघ्या ८.६८ टक्क्यांवर आला असला, तरी मुंबईकरांवरील पाणीकपातीचे संकट तूर्तास टळले आहे.

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Water supply
Water Scarcity
Water Supply Department