Mumbai News: मुंबईवरील पाणीकपात टळली! राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई : जून महिना संपत आला तरी पावसाने मुंबईसह राज्यभरात ओढ दिली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील उप युक्त पाणीसाठा अवघ्या ८.६८ टक्क्यांवर आला असला, तरी मुंबईकरांवरील पाणीकपातीचे संकट तूर्तास टळले आहे. .संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या कोट्यातून महापालिकेला सोमवारपासून (ता. २२) दररोज १,६५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) अतिरिक्त पाणी पुरवले जाणार असल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे..Mumbai: ‘बेस्ट’ची चाके रुतली; ‘लालपरी’ही रुतणार? एसटी आर्थिक संकटात, कर्मचारी काँग्रेसचा दावा.पावसाने दडी मारल्यामुळे अप्पर वैतरणा धरणातील उपयुक्त साठा चक्क शून्य टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अपर वैतरणा आणि भातसा धरणातील राखीव साठा मुंबईसाठी वापरण्यास परवानगी दिली आहे..या कोट्यातून दररोज १,६५० एमएलडी पाणी मुंबईकरांसाठी वळवले जाणार आहे. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे शक्य होणार आहे; मात्र धरण क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सक्रिय होईपर्यंत मुंबईकरांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे..धरणातील सध्याचा जलसाठा (एमएलडी)अप्पर वैतरणा : 0 - 00%मोडक सागर : ३०,६८१ - २३.८०तानसा : ४,४१२ - ३.०४मध्य वैतरणा : २०,००८ - १०.३४भातसा : ५७,२८८ - ७.९९विहार : ११,४२५ - ४१.२५तुळशी : १,७७२ - २२.०२८.६८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा.Mumbai Water Supply: मॉन्सून कोकणातच खोळंबला! मुंबईवर पाणीटंचाईचे संकट, पाऊस कधी बरसणार? मोठी अपडेट समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.