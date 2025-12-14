मुंबई

Mumbai: हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय! अवाजवी मेंटेनन्स आणि वाढीव वीजबिलावर लगाम लागणार; सरकारची मोठी घोषणा

SRA Building Maintenance Fund News: एसआरए रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. देखभाल कॉर्पस फंड दीड लाखांपर्यंत वाढणार आहे. टॉवरमध्ये राहणाऱ्या एसआरए कुटुंबांसाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत उंच इमारतींमध्ये पुनर्वसन केलेल्या कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाल्याची बातमी आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी वाढत्या देखभाल खर्चाबाबत विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. यामुळे हजारो एसआरए रहिवाशांना त्यांच्या आर्थिक भारातून मुक्तता मिळण्याची अपेक्षा आहे.

