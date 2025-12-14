Mumbai: हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय! अवाजवी मेंटेनन्स आणि वाढीव वीजबिलावर लगाम लागणार; सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत उंच इमारतींमध्ये पुनर्वसन केलेल्या कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाल्याची बातमी आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी वाढत्या देखभाल खर्चाबाबत विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. यामुळे हजारो एसआरए रहिवाशांना त्यांच्या आर्थिक भारातून मुक्तता मिळण्याची अपेक्षा आहे..झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील टॉवरमध्ये स्थलांतरित झालेल्या रहिवाशांवर अवाजवी देखभाल शुल्काचा भार पडू नये म्हणून सोसायटीला मिळणाऱ्या कॉर्पस फंडाची रक्कम दीड लाखांपर्यंत नेली जाईल, अशी माहिती सरकारने विधानसभेत दिली आहे. या प्रश्नावर कांदिवली पूर्वचे भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सरकारने वरील माहिती दिली आहे..CIDCO House: सिडकोची महागृहनिर्माण योजना जाहीर; अल्प उत्पन्न गटासाठी मोठा फायदा, लाभ कसा घेता येईल?.या योजनेत झोपडीवासीयांना स्वतःच्या मालकीची घरे नि:शुल्क मिळतात. मात्र टॉवरमध्ये गेल्यानंतर वीजबिल आणि मासिक मेंटेनन्सचा खर्च त्यांना परवडत नाही. विकसकाकडून मिळणाऱ्या कॉर्पस फंडातून हा खर्च भागवता येत नाही, असे भातखळकर यांनी सांगितले. त्यावर राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दोन निर्णय जाहीर केले..त्यानुसार सोसायटीच्या देखभाल खर्चासाठी मिळणाऱ्या कॉर्पस फंडाची किमान रक्कम ४० हजारांवरून एक ते दीड लाखांपर्यंत केली जाईल. टॉवरच्या उंचीनुसार ही रक्कम वाढवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. तर इमारतींवरील वीजबिलाचा बोजा कमी करण्यासाठी लिफ्ट आणि सामायिक दिव्यांसाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याचा पर्याय भातखळकर यांनी सुचवला. तो पर्याय मान्य करताना इमारतीला ओसी देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलर पॅनेल बसवणे सक्तीचे केले जाईल, असे भोयर यांनी सांगितले..यामुळे हजारो कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा मिळेल, अशा शब्दांत भातखळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पहिल्या निर्णयानुसार, सोसायटीच्या देखभालीसाठी आवश्यक असलेला किमान निधी ₹४०,००० वरून ₹१००,००० ते ₹१५०,००० पर्यंत वाढवला जाईल. ही रक्कम इमारतीच्या उंचीनुसार निश्चित केली जाईल. ज्यामुळे भविष्यातील खर्चासाठी एक मजबूत आर्थिक आधार मिळेल आणि रहिवाशांवरचा भार कमी होईल..Mumbai News: वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडसाठी महापालिका तोडणार ४५ हजार झाडं, उच्च न्यायालयाची परवानगी! .दुसरा निर्णय म्हणजे विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी लिफ्ट आणि सामान्य भागात सौर ऊर्जेचा वापर अनिवार्य करणे. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्यापूर्वी आता सौर पॅनेल आवश्यक असतील. या निर्णयांबद्दल समाधान व्यक्त करताना अतुल भातखळकर म्हणाले की, एसआरए रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या खऱ्या समस्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले आहे. वेळेवर ठोस पावले उचलली आहेत. हा निर्णय जनहिताचा आहे. हजारो पुनर्वसित कुटुंबांना लक्षणीय आर्थिक दिलासा देईल. या निर्णयाबद्दल त्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.