Maharashtra Government: राज्य सरकारकडे ८६ हजार कोटींची थकबाकी, ठेकेदारांचे ‘कॉल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री’ आंदोलन

मुंबई: राज्य सरकारकडे गेल्या दीड वर्षांपासून असलेली विविध विभागांची ८६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची थकबाकी मिळावी यासाठी राज्यातील ठेकेदारांनी सरकारविरोधात एका अभिनव आंदोलनाची हाक दिली आहे. थकीत बिले तातडीने मिळावीत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य जलपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने आजपासून ‘कॉल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री’ हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या आंदोलनांतर्गत राज्यातील सुमारे तीन लाख ठेकेदार आणि त्यांच्या कामावर अवलंबून असलेले नागरिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयात दूरध्वनी करून थकीत बिलांची मागणी करणार आहेत. .विशेष म्हणजे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात एकाच वेळी लाखो फोन करण्याचे नियोजन संघटनांनी केले आहे. सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले. आंदोलनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी शेकडो कंत्राटदारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयास दूरध्वनी करत थकीत बिलांची मागणी केली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.थकीत बिलांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीतून गेल्या वर्षभरात नऊ ते दहा ठेकेदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावाही संघटनांनी केला आहे. दिवाळी जवळ आली असतानाही ठेकेदारांची देणी मिळत नसल्याने नाराजी वाढली आहे. मंत्री आणि सचिव दूरध्वनीला प्रतिसाद देत नसून, थकीत बिलांची जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.