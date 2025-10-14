Mumbai News: मुंबईकरांना दिवाळी भेट; कागदपत्र नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा नियम सरकारने रद्द केला

मुंबई : मुंबईतील कागदपत्र नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक कार्यालय नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता नागरिक सहा नियुक्त मुद्रांक कार्यालयांपैकी कोणत्याही कार्यालयात कागदपत्र नोंदणी करू शकणार आहेत. .राज्य सरकारने याबाबत सरकारी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. पूर्वी नागरिकांना मालमत्ता किंवा व्यवसाय क्षेत्रातील मुद्रांक कार्यालयात कागदपत्रे नोंदणी करण्याची परवानगी होती. मात्र आता वेळ कमी करण्यासाठी तसेच प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने निर्णयात बदल केला आहे. ज्यामुळे आता मुंबई शहर आणि उपनगरातील रहिवासी, व्यावसायिक आणि कंपनी मालक शहरातील सहा नियुक्त मुद्रांक कार्यालयांपैकी कोणत्याही कार्यालयात कागदपत्रे नोंदणी करू शकणार आहेत..Sweets Price Hike: दिवाळीनिमित्त दुकाने गोड पदार्थांनी सजली! पण, मिठाईच्या भावात १० ते १५ टक्के वाढ, खिशाला कात्री .मुंबईतील सहा मुद्रांक कार्यालयात बोरिवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर आणि मुख्य मुद्रांक कार्यालयातील जुन्या कस्टम हाऊसजवळील मुद्रांक कलेक्टरची दोन कार्यालयांचा समावेश आहे. या विस्तारात मालमत्ता करार, भाडे करार, वारसा हक्क आणि इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या नोंदणींचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार असून प्रक्रिया सुलभ होईल. तसेच निर्णय घेण्याच्या आणि कार्यालयीन प्रक्रियांना गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे..सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीला मंजुरीमहाराष्ट्र सरकारने मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या किंवा गाळ साचलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीला मंजुरी देण्याचे अधिकार दिले आहेत. आगामी कृषी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स (बीडीओ) यांना हे निर्देश दिले आहेत..जगातील सर्वात लहान हॉटेल कोणतं? त्यातील रूमचा आकार वाचून व्हाल थक्क....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.