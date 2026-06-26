Bima Yojana: आशा सेविका, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्य कर्मचारी विमा योजनेचा लाभ मिळणार; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आशा स्वयंसेविका आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कंत्राटी कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. या मेहनती कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी राज्य सरकार राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबितकर यांनी राज्यातील, मासिक २१,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या आशा कार्यकर्त्या आणि कंत्राटी (एनएचएम) कामगारांसाठी कर्मचारी राज्य विमा योजनेची (ESIS) व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. .या प्रस्तावाचा उद्देश या हजारो कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य संरक्षण प्रदान करणे हा आहे. मासिक २१,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विविध प्रकारच्या कामगारांना ईएसआयएस (ESIS) योजनेचा लाभ देण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयातील आरोग्य मंत्र्यांच्या समिती कक्षात एक महत्त्वाची बैठक झाली. या योजनेचा लाभ आशा स्वयंसेवक, गट समन्वयक, आरोग्य विभागाचे कंत्राटी कर्मचारी, पतसंस्था कर्मचारी, शिधावाटप दुकान कर्मचारी, खाजगी शाळा कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्था कर्मचारी आणि ग्रंथालय कर्मचारी यांना मिळेल..Mumbai News: शेतकऱ्यांसाठी इंधन नियम सुलभ; आधार, सातबारावर मिळणार पेट्रोल-डिझेल.या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, ईएसआयएस आयुक्त रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे संचालक आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकर, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कांडेवाड आणि ईएसआयएस संचालक सोहम वायल उपस्थित होते. महाराष्ट्रात अंदाजे ८४,००० आशा कार्यकर्त्या कार्यरत आहेत आणि आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांची जनतेपर्यंत प्रभावीपणे माहिती पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे..राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (१०८/१०२) अंतर्गत काम करणारे कर्मचारीदेखील आरोग्य कार्यक्रमांच्या योग्य अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. ते कंत्राटी कामगार असल्यामुळे, त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. आरोग्य मंत्री प्रकाश अबितकर यांनी अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी ईएसआयएसच्या (ESIS) कक्षेत आणण्याकरिता एक सकारात्मक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले..Mahanagar Gas Limited: 90 दिवसांत PNG घ्या, नाहीतर LPG बंद! मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना.राज्य शहरी सहकारी पतसंस्था महासंघ, स्वयंरोजगार संघटना, शिधावाटप कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक ग्रंथालये आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून त्यांना कर्मचारी राज्य विमा योजनेत (ESIS) समाविष्ट करण्याची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. मंत्री प्रकाश अबिटकर म्हणाले की, आरोग्य विभाग या कमी उत्पन्न असलेल्या कामगारांना ईएसआयएस योजनेचे लाभ देण्याच्या बाजूने आहे. वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करणे आणि अपघात, गंभीर आजार किंवा प्रसूतीच्या प्रसंगी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे राज्यभरातील हजारो आशा कार्यकर्त्या , गट समन्वयक आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल तसेच आरोग्य व्यवस्थाही मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.