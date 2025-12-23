DG Loan Scheme: महाराष्ट्र पोलिसांच्या घराचं स्वप्न साकारणार! ‘डीजी लोन’ योजना सुरू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, लाभ कसा मिळणार?

महाराष्ट्रातील पोलिस कर्मचाऱ्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार आहे. राज्य सरकारने निधीअभावी गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेली "डीजी लोन" (गृह बांधकाम आगाऊ) योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेसाठी सरकारने ₹१,७६८ कोटींचा मोठा निधी मंजूर केला आहे, ज्यामुळे राज्यातील हजारो पोलिस कुटुंबांना आनंद झाला आहे. यवतमाळसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील पोलिस कर्मचाऱ्यांना अजूनही ब्रिटिशकालीन किंवा जीर्ण सरकारी वसाहतींमध्ये राहावे लागत आहे. .२४ तासांच्या ड्युटी आणि आपत्कालीन सेवांच्या धावपळीच्या वेळापत्रकात, खाजगी बँकांकडून गृहकर्ज मिळवणे केवळ महागच नाही तर त्रासदायक देखील आहे. या आव्हानांना पाहता, सरकारने "डीजी लोन" योजना सुरू केली. परंतु बजेटच्या अडचणींमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून अर्ज प्रलंबित होते. आता, निधी वाटपामुळे, प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डीजी कर्ज योजना ही विशेषतः पोलिस दलासाठी तयार केलेली कल्याणकारी योजना आहे. .BMC Election: नवी मुंबईत महापौरपदासाठी सत्तासंघर्ष तीव्र होणार! शिंदेसेना–भाजप आमनेसामने, महायुती की थेट लढत याकडे लक्ष.या योजनेअंतर्गत, पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२५ पट कर्ज दिले जाते. या योजनेची सर्वात महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे कमी व्याजदर आणि त्यांच्या पगारातून वजा केलेले सोपे मासिक हप्ते. कर्जासाठी पात्र होण्यासाठी, पोलिस कर्मचाऱ्यांकडे स्वतःची मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. यावेळी, योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर नियम देखील लागू केले आहेत. .पूर्वी, असे आढळून आले होते की काही पोलिस अधिकारी घरे बांधण्याऐवजी आगाऊ रक्कम वैयक्तिक कारणांसाठी वापरत होते. हे रोखण्यासाठी, मंजूर रक्कम आता एकरकमी न देता टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाईल. बांधकाम जसजसे पुढे जाईल तसतसे पुढील हप्ता जारी केला जाईल. जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयांमार्फत महासंचालक कार्यालयाकडे पाठवलेले अनेक प्रस्ताव तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रलंबित होते. निधी उपलब्ध झाल्याने, अशा पोलिस अधिकाऱ्यांना आता त्यांच्या फायलींमधील त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली जाईल..Mumbai Local: दारात लटकण्याची सवय मोडणार! मुंबई लोकलमध्ये सुरक्षेचा ‘धनुष्यबाण’; नवीन दरवाज्याची नेमकी रचना कशी असणार?.सध्या, पोलिस अधीक्षक कार्यालयांनी महासंचालक कार्यालयाशी आवश्यक पत्रव्यवहार सुरू केला आहे जेणेकरून निधी लवकरात लवकर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करता येईल. सरकार आणि विभागाच्या या निर्णयामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार नाही तर त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षित आणि आधुनिक घरेही मिळतील, असे वृत्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.