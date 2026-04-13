मुंबई

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय! महायुती सरकारचे तब्बल ₹१२,२४० कोटी रुपये वाचणार; योजनेत मोठा टर्निंग पॉइंट

Ladki Bahin Yojana News: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सरकार महिलांना दरमहा ₹१,५०० देते.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ६८ लाख महिलांना अपात्र घोषित केले आहे. यामुळे सरकारची वार्षिक १२,२४० कोटी रुपयांची बचत होईल. लाडकी बहीण योजनेवरील वार्षिक खर्च ४३,७४० कोटी रुपयांवरून ३१,५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी होईल. सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ मार्च होती.

