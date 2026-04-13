Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय! महायुती सरकारचे तब्बल ₹१२,२४० कोटी रुपये वाचणार; योजनेत मोठा टर्निंग पॉइंट

महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ६८ लाख महिलांना अपात्र घोषित केले आहे. यामुळे सरकारची वार्षिक १२,२४० कोटी रुपयांची बचत होईल. लाडकी बहीण योजनेवरील वार्षिक खर्च ४३,७४० कोटी रुपयांवरून ३१,५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी होईल. सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ मार्च होती. .महिला व बाल विकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेतून ६८ लाख महिलांना वगळल्यामुळे इतर विभागांकडून निधी मिळवण्याची गरज भासणार नाही. एकनाथ शिंदे सरकारने जुलै २०२४ मध्ये राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत अंदाजे २४.७ दशलक्ष महिला लाभार्थी होत्या, त्यापैकी १७.५ दशलक्ष महिलांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. ६.८ दशलक्ष महिलांना अपात्र घोषित करून योजनेतून वगळण्यात आले..लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना ₹१,५०० चा हप्ता दिला जात आहे. अपात्र महिला या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक परिपत्रक जारी करून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. अखेरीस, ६८ लाख महिला या योजनेतून वगळण्यात आल्या होत्या. आता, १ कोटी ७५ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. .एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या २० महिन्यांत अपात्र महिलांच्या खात्यात २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. या महिलांना वगळल्यामुळे राज्य सरकारची दरवर्षी अंदाजे १२,२४० कोटी रुपयांची बचत होईल. या योजनेचा एकूण वार्षिक खर्च ४३,७४० कोटी रुपये अंदाजित होता, जो आता ३१,५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी होईल. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत गरजू महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹१,५०० जमा केले जात होते. .ही योजना खूप लोकप्रिय झाली आणि त्यातून राजकीय फायदाही झाला. मात्र सरकारच्या लक्षात आले की, मोठ्या संख्येने बनावट लाभार्थी या योजनेत सामील झाले होते. त्यावेळी सरकारने याची चौकशी केली नाही. अपात्र महिला आणि पुरुषांनाही याचा फायदा झाला. निवडणुकांनंतर सरकारने चौकशी सुरू केली आणि त्यात ६८ लाख महिला अपात्र ठरल्याचे आढळले. यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भारही कमी होईल.