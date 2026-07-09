MMRDA ते महात्मा फुले महामंडळ... महाराष्ट्रात ८ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कोणाला मिळाली कुठली पोस्ट?

महाराष्ट्र सरकारने आठ भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या अधिकाऱ्यांना विविध विभाग आणि शासकीय उपक्रमांमध्ये नवीन जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावी आणि सुव्यवस्थित करणे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे..एका बदली आदेशानुसार, पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रुचेश जयवंशी यांची मुंबई येथील महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नवीन नियुक्तीसह, त्यांच्यावर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कार्यांची जबाबदारी असेल. सरकारने श्रीधर दुबे यांची राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM), नवी मुंबईच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदी नियुक्ती केली आहे. .Godavari flood alert: गोदावरीला पहिला पूर, नदीकाठच्या गावांची धाकधूक वाढली; प्रशासनाची पूरव्यवस्थापनात हलगर्जी.त्यांच्याकडून ग्रामीण उपजीविका, महिला बचत गट आणि ग्रामीण विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला गती देण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव पंकज देवरे यांची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (एमएमआरडीए) सह महानगर आयुक्त म्हणून बदली झाली आहे. आता मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध विकास प्रकल्पांची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल..Beed Crime: अपहरणानंतर ४ दिवस छळ, तोंडात लघुशंका; ऊसतोड कामगाराला मारहाण, बीडमधील घटनेनं खळबळ.राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार एकूण आठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. विविध विभागांमधील प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे आणि विकास योजनांची उत्तम अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, हा या नियुक्त्यांमागील उद्देश आहे. सरकार प्रशासकीय गरजा आणि विभागीय आवश्यकतांनुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांची वेळोवेळी पुनर्रचना करते. ही नवीनतम फेरबदल त्याच प्रक्रियेचा एक भाग मानली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.