मुंबई

MMRDA ते महात्मा फुले महामंडळ... महाराष्ट्रात ८ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कोणाला मिळाली कुठली पोस्ट?

Maharashtra IAS Officers Transfer Update: रुचेश जयवंशी यांची महात्मा फुले निगमचे महानगर आयुक्त म्हणून आणि पंकज देवरे यांची एमएमआरडीएचे सह महानगर आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Maharashtra IAS Officers Transfer

Maharashtra IAS Officers Transfer

ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्र सरकारने आठ भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या अधिकाऱ्यांना विविध विभाग आणि शासकीय उपक्रमांमध्ये नवीन जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावी आणि सुव्यवस्थित करणे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

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