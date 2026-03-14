महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री आणि शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की या कायद्यानुसार, एफआयआर नोंदवल्यानंतर लगेच अटक केली जाणार नाही. प्रथम एक समिती किंवा तपास अधिकारी प्रकरणाची चौकशी करेल आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यासच अटक केली जाईल. .या बदलाचा उद्देश कोणालाही अनावश्यक अन्याय सहन करावा लागणार नाही याची खात्री करणे आहे असे त्यांनी सांगितले. दलित आणि आदिवासींना जाती-आधारित छळ, भेदभाव आणि अपमानापासून संरक्षण देण्यासाठी १९८९ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. सामान्यतः अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणून ओळखला जातो. ज्यामध्ये अस्पृश्यता, गैरवापर, हल्ला, जमीन हडपणे, लैंगिक छळ आणि सामाजिक बहिष्कार यासारख्या गुन्ह्यांवर खटला चालवण्याची तरतूद आहे. .२०१५ मध्ये, कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यात आला. ज्यामध्ये तात्काळ अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार, देशभरात दरवर्षी अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सरासरी ५०,००० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली जातात. या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात दरवर्षी अंदाजे २,५०० ते ३,००० प्रकरणे नोंदवली जातात, तर मुंबईत सरासरी १५० ते २०० प्रकरणे नोंदवली जातात. .देशभरात या कायद्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण सुमारे २५ ते ३० टक्के आहे आणि मोठ्या संख्येने खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. जुन्या नियमात एफआयआर दाखल केल्यानंतर २४ तासांच्या आत आरोपीला अटक करणे बंधनकारक होते, ज्यामुळे अनेकदा निष्पाप लोकांना तुरुंगात टाकले जात असे..नवीन प्रणाली अंतर्गत, एफआयआर नोंदवला जाईल, परंतु ताबडतोब अटक केली जाणार नाही. तपास अधिकारी प्रथम सखोल चौकशी करेल. जर तपासात केस खोटी किंवा निराधार असल्याचे आढळले तर कलम १६९ अंतर्गत न्यायालयात सारांश अहवाल सादर केला जाईल आणि केस रद्द केली जाऊ शकते. गुन्हा सिद्ध झाल्यासच अटक केली जाईल..कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा बदल एक संतुलित पाऊल असू शकतो. यामुळे खोट्या खटल्यांपासून निष्पाप लोकांना दिलासा मिळू शकतो, परंतु खऱ्या पीडितांना न्यायापासून वंचित ठेवले जाणार नाही याचीही खात्री होते. काही दलित हक्क संघटनांनी या बदलाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कारण यामुळे पीडितांच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारचा असा दावा आहे की या कायद्याचा उद्देश पीडितांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि गैरवापर रोखणे आहे.