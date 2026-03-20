मुंबईतील ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया आता होणार अधिक स्मार्ट! गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; मेगा प्लॅन काय?

मुंबई : मुंबई ज्याला 'स्वप्नांचे शहर' म्हणून ओळखले जाते. या शहराच्या प्रतिष्ठित खुणांपैकी एक असलेल्या 'गेटवे ऑफ इंडिया' येथे, पर्यटकांना यापुढे पूर्वीसारख्या प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागणार नाही. महाराष्ट्र सरकार या ऐतिहासिक सागरी परिसराचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या तयारीला लागले आहे. विधानसभेत बोलताना, बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी घोषणा केली की, गेटवे ऑफ इंडिया येथील वाढत्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, सरकार तेथे एक आधुनिक जेटी आणि प्रवाशांसाठी सुधारित सुविधा विकसित करण्याचा मानस बाळगून आहे..आमदार अशोक पाटील यांनी मांडलेल्या 'लक्षवेधी सूचने'ला उत्तर देताना, मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, दक्षिण मुंबईतील या संवेदनशील क्षेत्रातील सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात सध्या केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. विशेषतः, 'जेटी क्रमांक ५' (Jetty No. 5) शी संबंधित परवानग्यांचे मुद्दे, शुल्क रचना आणि सुरक्षा नियमावली यांबाबत केंद्राशी समन्वय साधला जात आहे. या चर्चेदरम्यान आमदार वरुण सरदेसाई आणि प्रकाश सुर्वे यांनीही मोलाच्या सूचना मांडल्या..सध्या, गेटवे परिसरात एकूण पाच जेटी आहेत. यांपैकी जेटी क्रमांक १ ते ४ यांचा वापर सामान्य प्रवासी आणि पर्यटक करतात, आणि त्यांचे संचालन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MbPT) द्वारे केले जाते. या सुविधेचा विकास प्रामुख्याने खाजगी आणि मोठ्या 'याट्स'साठी (yachts) एक आधुनिक केंद्र म्हणून केला जाईल; ज्यामुळे इतर सार्वजनिक जेटींवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल..मुंबईला जागतिक दर्जाचे पर्यटन आणि सागरी केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने, येथे आधुनिक नौकाविहार सुविधा आणि 'मरीना'च्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना दिली जाईल. प्रवाशांच्या प्रचंड वर्दळीचे सुरळीत व्यवस्थापन करण्यासाठी, येथे नवीन प्रतीक्षा कक्ष आणि सुरक्षा तपासणी केंद्रे उभारली जातील..केवळ गर्दी कमी करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट नसून, मुंबईच्या किनारपट्टीला जागतिक पर्यटन नकाशावर एक 'प्रीमियम' (अग्रगण्य) पर्यटन स्थळ म्हणून प्रस्थापित करणे हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. आधुनिक बोटींच्या समावेशामुळे केवळ पर्यटनालाच चालना मिळणार नाही, तर स्थानिक रोजगारालाही प्रोत्साहन मिळेल.