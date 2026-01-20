मुंबई

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा परदेश दौरा! मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपीन्समध्ये आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण घेणार; सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना

Maharashtra Farmers Foreign Tour: महाराष्ट्र सरकारच्या किसान विदेश अभ्यास दौरा योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांची पहिली तुकडी मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्समध्ये पोहोचली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एक खास भेट मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचा एक गट आधुनिक शेतीच्या युक्त्या शिकण्यासाठी परदेशी दौऱ्यावर आहे. कृषी विभागाने "शेतकरी परदेशी अभ्यास दौरा योजने" अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पहिल्या गटाला परदेशी दौऱ्यावर पाठवले आहे. ज्ञान वाढवणे आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा अभ्यास करणे हे उद्दिष्ट आहे.

