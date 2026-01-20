महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा परदेश दौरा! मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपीन्समध्ये आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण घेणार; सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एक खास भेट मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचा एक गट आधुनिक शेतीच्या युक्त्या शिकण्यासाठी परदेशी दौऱ्यावर आहे. कृषी विभागाने "शेतकरी परदेशी अभ्यास दौरा योजने" अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पहिल्या गटाला परदेशी दौऱ्यावर पाठवले आहे. ज्ञान वाढवणे आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा अभ्यास करणे हे उद्दिष्ट आहे. .परत आल्यावर, ते त्यांचे अनुभव इतर शेतकऱ्यांसोबत शेअर करण्याची योजना आखत आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल. राज्य सरकारने मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्सचा संयुक्त अभ्यास दौरा आयोजित केला आहे. शेतकऱ्यांचा पहिला गट गेल्या शनिवारी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी परदेशात पोहोचला. या योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या वर्षासाठी तीन अभ्यास दौरे नियोजित करण्यात आले आहेत..BMC: टेबलपासून खुर्चीपर्यंत सगळं भगवा! बीएमसीत बदलाची नांदी; दोन दशकांनंतर सत्तेचा रंग बदलला.यामध्ये युरोप, इस्रायल, मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांनी १७ जानेवारी रोजी मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स या तीन देशांमध्ये प्रवास केला. या गटात राज्यातील १५ शेतकरी, कृषी विभागातील एक अधिकारी आणि प्रवासी कंपनीचा एक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे..या अभ्यास दौऱ्यात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धती, संरक्षित लागवड, कृषी प्रक्रिया उद्योग, निर्यात-केंद्रित उत्पादन तंत्रज्ञान तसेच विविध देशांमधील कृषी व्यवस्थापन आणि विपणन प्रणालींबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळेल. २०१९ नंतर आयोजित केलेला हा पहिलाच परदेशी अभ्यास दौरा आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती मिळेल आणि राज्यातील कृषी क्षेत्राला एक नवीन दिशा मिळेल असा विश्वास कृषी विभाग व्यक्त करतो..Varsha Gaikwad: आम्ही मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर महापालिकेत आवाज उठवू, वर्षा गायकवाड यांचे वक्तव्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.