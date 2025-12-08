मुंबई

Mumbai: मुंबईत बीएमसीची २ एकर जमीन विश्व हिंदू परिषदेला; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' कामांसाठी करणार उपयोग

VHP BMC Land News: महाराष्ट्र सरकारने वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कारणांसाठी मुंबईतील सुमारे २ एकर बीएमसी जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर विहिंपला दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील सायन परिसरातील बीएमसीची सुमारे २ एकर जमीन विश्व हिंदू परिषदेला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यास मान्यता दिली आहे. ही जमीन केवळ वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कारणांसाठी वापरली जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकारच्या नगरविकास विभागाने अलिकडच्या सरकारी ठरावाद्वारे हा निर्णय घेतला.

