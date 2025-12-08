Mumbai: मुंबईत बीएमसीची २ एकर जमीन विश्व हिंदू परिषदेला; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' कामांसाठी करणार उपयोग

महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील सायन परिसरातील बीएमसीची सुमारे २ एकर जमीन विश्व हिंदू परिषदेला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यास मान्यता दिली आहे. ही जमीन केवळ वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कारणांसाठी वापरली जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकारच्या नगरविकास विभागाने अलिकडच्या सरकारी ठरावाद्वारे हा निर्णय घेतला..सायनमध्ये स्थित हा भूखंड अंदाजे ७,६५८ चौरस मीटरचा आहे. बराच काळ रिकामा होता. सरकारने तो भाडेपट्टा श्रेणीत रूपांतरित करून तो VHP ला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी VHP ला ₹९.७ कोटीचा एक-वेळचा प्रीमियम भरावा लागेल. याव्यतिरिक्त, प्रति वर्ष ₹१०,१८६ भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. जे २५ जून २०२५ पासून पुढील ३० वर्षांसाठी आकारले जाईल. ही जमीन विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम २०३४ च्या अधीन असेल..Navi Mumbai: लाइव्ह शो, स्पोर्ट्स आणि इव्हेंट्सचे नवे ठिकाण... नवी मुंबई देशाचं एंटरटेनमेंट हब बनणार! सिडकोचा भव्य एरिना प्रकल्प काय आहे?.कोणत्याही परिस्थितीत ही जमीन वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कारणांसाठी वापरली जाणार नाही. या स्थितीचे निरीक्षण करण्याचे काम बीएमसीला देण्यात आले आहे. या जमिनीचा उद्देश आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांना चालना देणे आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. विहिंपने येथे वैद्यकीय आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी प्रस्ताव सादर केला. .त्यानंतर फाइल पुढे ढकलण्यात आली. जीआर जारी करण्यात आला. अटी पूर्ण न झाल्यास कारवाई केली जाऊ शकते असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. हे काही पहिलेच प्रकरण नाही. यापूर्वी, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, राज्य मंत्रिमंडळाने वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला शैक्षणिक उद्देशाने ७४ कोटी रुपयांची अंदाजे ६,३२० चौरस मीटर जमीन भाड्याने देण्यास मान्यता दिली होती. .Eknath Shinde: कल्याण-डोंबिवलीकरांना स्वतंत्र धरण मिळणार, पाणीटंचाईची समस्या सुटणार; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रतिपादन.सायन-कोळीवाड्याचे भाजप आमदार कॅप्टन तमिळ सेल्वन यांच्या विनंतीनंतर ही मंजुरी देण्यात आली. विहिंपला स्थापित नियमांनुसार जमिनीवर वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रकल्प विकसित करणे आवश्यक असेल. बांधकाम आणि वापर नियमांनुसार काटेकोरपणे केला जाईल याची खात्री बीएमसी करेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे सायन परिसरात आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा वाढतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.