Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार

मुंबई : राज्यातील ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या आणि शासकीय साहाय्य मिळणाऱ्या संघीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीवर शासनाकडून पाच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याच्या निर्णयावर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी (Gokul Milk Union government nominated directors news) केली. या अध्यादेशामुळे कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’वर राज्य सरकारला पाच नामनिर्देशित संचालक नेमण्याचा व त्यातील चार संचालकांना मतदानाचाही अधिकार मिळाला आहे. .राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या पाचपैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. ‘गोकुळ’ची सत्ता ताब्यात घेण्याच्या हेतूने सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर चौफेर टीका होत असताना सरकारने आपला निर्णय कायम ठेवला असून, त्याबाबतचा अध्यादेश आज काढण्यात आला आहे..अध्यादेशातील तरतुदीनुसार, संबंधित संस्थांच्या समिती बैठकीमध्ये मतदानाच्या हक्कासह चार अशासकीय तज्ज्ञ सदस्यांना आणि मतदानाच्या हक्काशिवाय एका शासकीय अधिकाऱ्याला नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील विद्यमान नियमांनुसार तज्ज्ञ, कार्यलक्षी व शासकीय संचालकांना मतदानाचा हक्क नव्हता; मात्र मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल असलेल्या संस्थांचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालण्यासाठी आणि तज्ज्ञांचा अनुभव मिळण्यासाठी मतदानाच्या हक्कासह ही नियुक्ती आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी दुग्ध व्यवसाय विभागाकडून लवकरच सुरू केली जाणार आहे..Gokul Chairman Election Controversy : 'जय-पराजय होतात, पण माझ्या मुलाबद्दल जे केलं त्याबद्दल फार खंत वाटते, ते जिव्हारी लागलंय'; हसन मुश्रीफांनी व्यक्त केलं दु:ख.शासनाच्या या निर्णयाला समविचारी आघाडीचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी येत्या १० नोव्हेंबरला बैठक होणार असून, तत्पूर्वी न्यायालयातून या अध्यादेशाला स्थगिती मिळवण्याचा पाटील यांचा प्रयत्न आहे. याशिवाय त्यांनी येत्या सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापुरात महामोर्चाची हाक दिली असून, या मोर्चाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..शासकीय संचालकांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे जोरदार पडसाद उमटत आहेत. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, हा निर्णय स्थानिक नेत्यांच्या आग्रहामुळे घेतल्याचे सांगितले. तर, सहकार कायद्यातील कोंडी फोडण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे हसन मुश्रीफ सांगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.