Mumbai News: विकासासाठी सरकारचा मोठा संकल्प! 2047 पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न; घरांचा प्रश्न सुटणार?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला 2047 पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला असून यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) 2030 पर्यंत मुंबईत सुमारे 7 लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. तसेच, पायाभूत सुविधांचे भव्य प्रकल्प आणि समूह विकास प्रकल्पांमुळे भविष्यात मुंबईत सुमारे 300 हेक्टरचे मोकळे भूखंड उपलब्ध होतील, असा विश्वास 'महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉनक्लेव्ह' या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. .मुंबईत आयोजित केलेल्या या परिषदेत, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या विकासासाठी निर्धारित केलेल्या आराखड्यावर विस्तृत चर्चा केली. विविध शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून एकत्रितपणे केल्या जाणाऱ्या पुनर्विकासामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये भर पडेल, वाहतूक व्यवस्था बळकट होईल, मोठ्या प्रमाणात मोकळे भूखंड उपलब्ध होतील आणि महत्त्वाचे म्हणजे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना अद्ययावत सुविधांनी युक्त असे हक्काचे कायदेशीर घर मिळून शकेल, असा विश्वास लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केला. .या परिषदेला शिवसेनेचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, मुंबईचे पालकमंत्री आशिष शेलार आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. महेंद्र कल्याणकर उपस्थित होते. "एसआरएच्या स्थापनेपासून गेल्या 25 वर्षांच्या काळात प्राधिकरणाच्या वतीने 2.9 लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात र, 2030 पर्यंत सुमारे 7 लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे" अशी माहिती डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली.."समूह पुनर्विकास आणि सर्व यंत्रणांनी एकत्रितरित्या नियोजन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे 2047 पर्यंत मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करणे शक्य आहे" अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, "संपूर्ण मुंबईत पुनर्विकासाचे सर्वसमावेशक मॉडेल राबविण्यात येत आहे. झोपडीधारकांना सन्मानाने जगण्याची संधी देणारी कायदेशीर घरे उपलब्ध करून देतानाच दर्जेदार पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील"."प्रोमोनेड आणि रेसकोर्स विकासासारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे मुंबईला सुमारे 300 हेक्टर मोकळी जागा मिळू शकेल" अशा शब्दांत डॉ.शिंदेंनी मुंबईच्या सुनियोजित विकासाबाबत विश्वास व्यक्त केला. धारावीतील पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाबाबत डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी खंत व्यक्त केली. धारावीत काही भागांत, 1000 रहिवाशांसाठी केवळ एक टॉयलेट उपलब्ध असल्याची विदारक परिस्थिती त्यांनी सर्वांसमोर मांडली.."मूलभूत सुविधांसह सर्वांगीण विकासाची हमी देणाऱ्या सुमारे 1.5 घरांची निर्मिती धारावीत करण्यात येणार आहे" अशी माहितीही डॉ. कल्याणकर यांनी दिली. डॉ. कल्याणकर यांच्या मते, येत्या 15 ऑगस्ट पर्यंत 'धारावी एक्स्पेरिएन्स सेंटर' तयार होईल. मिठी नदी सौंदर्यीकरण, भविष्यातील धारावीमधील वाहतूक व्यवस्थेचे जाळे अशा अनेक विषयांवर देखील त्यांनी विस्तृत माहिती दिली. उपनगरीय रेल्वे, लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस, मेट्रो, बेस्ट सेवा आणि विमानतळ या सर्वांना जोडणारे मल्टीमॉडेल ट्रान्सपोर्ट हब म्हणून धारावी विकसित होईल, असा विश्वासही डॉ. कल्याणकर यांनी व्यक्त केला..पुनर्विकासातील समन्वयाबाबत बोलताना डॉ. श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, "मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको आणि एसआरए या प्राधिकरणांच्या परस्पर समन्वयातून एकत्रितपणे मुंबई महानगर प्रदेशात समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. पालकमंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, "पुनर्विकास म्हणजे केवळ चांगले घर नसून घरसोबतच दळणवळणाच्या अत्याधुनिक सुविधा आणि मुंबई महानगरप्रदेशात दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारणे देखील, तितकेच महत्वाचे आहे".