Maharashtra Government: सरकारचा मोठा निर्णय! मंत्रालयीन प्रशासन अधिक गतिमान होणार; ३३ विभागांचे ४५ विभागांत रूपांतर

मुंबई: प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन ३३ विभागांची संख्या वाढवून ४५ करण्यात येणार आहे. या विभागांच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ संकल्पनेवर भर देण्याबाबतचे धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच निश्चित केले आहे. मंत्रालयीन विभागांत सुसूत्रता आणण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आली असून, यामुळे निर्णयप्रक्रियेचा वेग वाढणार आहे. तसेच योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचा वेगही वाढणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग आहेत. या काही विभागाच्या रचनेमध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. त्यामुळे या दोन तीन उपविभागांची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते. यामुळे मनुष्यबळ व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होतात. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न आणि स्वतंत्र असल्यामुळे उपविभागात स्वतंत्र सचिव काम पाहतात. पर्यायाने एकाच विभागातील उपविभागांत सुसूत्रता राहत नाही. त्यामुळे विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .नवीन विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नसली, तरी संबंधित विभागातील मंजूर व रिक्त अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप करण्यात येणार आहे..असे असणार विभागांचे विभाजनसध्याचे विभाग नव्याने निर्माण होणारे विभागकृषी व पदुम विभाग कृषी विभागपदुम विभागसहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सहकार विभागपणन विभागवस्त्रोद्योग विभागसामान्य प्रशासन विभाग राजशिष्टाचार विभागगृह विभाग स्वतंत्र परिवहन विभागउद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग उद्योग व खनिकर्म विभाग,.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.ऊर्जा विभागकामगार विभागमहसूल व वन विभाग महसूल विभाग,मदत व पुनर्वसन विभागवन विभागशालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शालेय शिक्षणक्रीडा विभागपर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य विभागपर्यटन विभागवैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग अन्न व औषध प्रशासन विभाग.नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचासमावेश मृद व जलसंधा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.