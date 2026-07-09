Maharashtra land Scam: भाडेपट्ट्यांबाबत अटींच्या भंगाची दखल : मंत्री बावनकुळे; महाबळेश्वर, माथेरानमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई हाेणार!

मुंबई : ‘‘पुणे व कोकण विभागातील संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्रातील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याबाबत झालेल्या बेकायदेशीर निर्णयांची अन् अटींचा भंग करून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. महाबळेश्वर आणि माथेरान येथील निसर्गाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...तसेच या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत ‘फ्री होल्ड’ (वर्ग-१) होणार नाहीत याची काळजी सरकार घेईल,’’ अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली. सखोल चौकशीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणार आहे. पुढील अधिवेशनात या कारवाईचा अहवाल सादर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..भाडेपट्ट्यांबाबत ठाम’महाबळेश्वर येथील २६ भाडेपट्ट्यांच्या (लीझ) जमिनी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ (फ्री होल्ड) करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे महाबळेश्वरमध्ये अनिर्बंध बांधकामे होऊन येथील पर्यावरण धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली होती. विधि व न्याय विभाग, पर्यावरण विभागाने विरोध दर्शवला असतानाही हा निर्णय घेण्यात आला होता. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने तात्काळ समिती स्थापून तो वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. या प्रकरणात काही जण उच्च न्यायालयात गेले असून, न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार असून, शासन न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून या मौल्यवान जमिनी खासगी लोकांच्या घशात जाऊ देणार नाही..‘माथेरान, लोणावळ्यात शर्तभंग’ब्रिटिश काळापासून माथेरान येथे ५१४ भूखंड, १९४ बाजारपेठ आणि २१९ रहिवासी जमिनी भाडेकरारावर आहेत. मात्र, येथे अनेक कायदे पायदळी तुडवून मोठ्या प्रमाणावर अटींचे उल्लंघन झाले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.‘दुसरे बेकायदा महाबळेश्वर’या चर्चेत भाग घेताना आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले, की जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असून महाबळेश्वरमध्ये दुसरे ‘बेकायदेशीर महाबळेश्वर’ तयार झाले आहे. सर्व यंत्रणांचे याकडे दुर्लक्ष झाले असून माथेरानमध्ये पर्यटकांसाठी वाहनतळांना जागा नाही अन् शासनाच्या जागा विकल्या जात आहेत. त्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. आमदार अनिकेत तटकरेंनी ही कारवाई करतानाच पर्यटनावर अवलंबून असलेला स्थानिक रोजगार टिकला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.