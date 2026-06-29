होर्डिंगधारकांना मोठा झटका! ५ वर्षांनंतर पुन्हा ई-निविदा प्रक्रियेतूनच मिळणार जागा; PWD ने लागू केले नवे नियम

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर जाहिरातींचे होर्डिंग लावण्यासंबंधीचे नियम अधिक कडक करणाऱ्या नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. नवीन प्रणालीनुसार, राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) रस्त्यांवर जाहिरात फलक लावण्यासंबंधीचे सर्व प्रस्ताव आता संबंधित मुख्य अभियंता स्तरावर मंजूर केले जातील. .जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी केवळ पाच वर्षांसाठी वैध असेल आणि हा कालावधी संपल्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.त्याऐवजी, जागेचे वाटप नवीन ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे केले जाईल . होर्डिंग्जची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित सुरक्षा ऑडिट आणि पावसाळ्यात विशेष तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे..Mumbai News: कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेलचा मृत्यू.सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, शासकीय इमारतींचे संकुल, त्यांची छप्परं आणि मार्गाधिकार क्षेत्रांवर खाजगी जाहिरात फलक लावण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन सरकारी परिपत्रकानुसार, राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अखत्यारीतील सर्व रस्त्यांवरील होर्डिंग्जच्या प्रस्तावांना आता संबंधित मुख्य अभियंता स्तरावर मंजुरी दिली जाईल. यापूर्वी, मुंबईतील काही प्रमुख महामार्गांसाठी शासकीय स्तरावर मंजुरी घेणे आवश्यक होते..सरकारने स्पष्ट केले आहे की, होर्डिंग्ज उभारण्याची परवानगी केवळ पाच वर्षांसाठीच वैध असेल. या कालावधीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. परिपत्रकात असेही नमूद केले आहे की, सर्व प्रस्ताव २०१६ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यपद्धतीनुसारच असतील. आवश्यक अटींसह ई-निविदा मागवल्या जातील आणि नियमांनुसार सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याला हक्क प्रदान केले जातील..Thane News: भाईंदर-ठाणे प्रवास होणार वेगवान! कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ट्रॅफिक जामला ब्रेक मिळणार, कसा असेल मार्ग?.सरकारने प्रत्येक जाहिरात फलकासाठी उद्योजकाला सुरक्षा हमी मिळवणे अनिवार्य केले आहे. फलकाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यासंबंधित कोणत्याही अपघातांसाठी उद्योजक पूर्णपणे जबाबदार असेल. सार्वजनिक सुरक्षितता लक्षात घेऊन, सर्व फलकांची सुरक्षा चाचणी दर सहा महिन्यांनी एका सक्षम स्वतंत्र सरकारी संस्थेद्वारे केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.