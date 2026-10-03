मुंबई

Ladki Bahin Yojana 1800 Viral Claim : लाडकी बहीण योजनेत मिळणार 1800 रुपये? सोशल मीडियावरील 'तो' दावा दिशाभूल करणारा; DGIPR कडून फॅक्टचेक

Ladki Bahin Yojana ₹1800 Viral Claim : लाडकी बहीण योजनेत १८०० रुपये मासिक वाटप सुरू झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. मात्र, DGIPR फॅक्टचेकनुसार हा दावा दिशाभूल करणारा असून मासिक लाभ १५०० रुपयेच आहे.
Ladki Bahin Yojana latest news

Ladki Bahin Yojana latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थी महिलांना मासिक 1800 रुपये देण्यास सुरुवात झाल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहे. मात्र, हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) केलेल्या फॅक्टचेकमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

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