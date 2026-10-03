Ladki Bahin Yojana 1800 Viral Claim : लाडकी बहीण योजनेत मिळणार 1800 रुपये? सोशल मीडियावरील 'तो' दावा दिशाभूल करणारा; DGIPR कडून फॅक्टचेक

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थी महिलांना मासिक 1800 रुपये देण्यास सुरुवात झाल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहे. मात्र, हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) केलेल्या फॅक्टचेकमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे..सोशल मीडियावर काय दावा करण्यात आला?‘Pravin Ahire’ या यूट्यूब चॅनलवरील एका व्हिडिओच्या थंबनेलमध्ये ‘1800 रु. वाटप सुरू’ आणि ‘लाडकी बहीण खूश’ असा मजकूर वापरण्यात आला आहे. तसेच, ‘30 सप्टेंबर’, ‘आजपासून पैसे सुरू’, ‘26वा, 27वा हप्ता आज पाठवला’ आणि ‘राहिलेल्या बहिणींना पैसे, नवीन जीआर’ असे उल्लेख करण्यात आले आहेत. व्हिडिओच्या थंबनेलवर मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्रही वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे हा दावा महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाशी संबंधित असल्याचा समज निर्माण होऊ शकतो..DGIPR ने काय स्पष्ट केले?महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने या दाव्याची पडताळणी केली. त्यानुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सध्या मासिक 1500 रुपयांचा लाभ दिला जातो. मासिक लाभाची रक्कम 1800 रुपये करण्यात आल्याचे कोणत्याही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले नाही, असे DGIPRच्या फॅक्टचेकमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत 1800 रुपयांचे वाटप सुरू झाल्याचा सोशल मीडिया दावा चुकीचा असल्याचे महासंचालनालयाने सांगितले..Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा.लाभार्थींनी काय काळजी घ्यावी?लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याबाबत किंवा लाभाच्या रकमेत बदल झाल्याची माहिती सोशल मीडियावर आल्यास त्यावर तातडीने विश्वास ठेवू नये. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर, अधिकृत निवेदनांमध्ये किंवा संबंधित सरकारी यंत्रणांकडून माहितीची खातरजमा करावी. यूट्यूब व्हिडिओचे थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट किंवा आकर्षक मथळे यांच्यावर आधारित माहिती पुढे पाठवण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे..यापूर्वीही फिरले आहेत विविध दावेमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महिलांसाठीची आर्थिक सहाय्य योजना आहे. या योजनेच्या लाभाच्या रकमेसह हप्त्यांबाबत यापूर्वीही सोशल मीडियावर विविध दावे प्रसारित झाले आहेत. अशा अप्रमाणित दाव्यांमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे योजनेशी संबंधित कोणताही महत्त्वाचा बदल किंवा नवीन निर्णय असल्यास तो अधिकृत सरकारी माध्यमांतून तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.