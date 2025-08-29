मुंबई

Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगेंना एकच दिवस परवानगी मिळालीय, सरकार काय करणार? एकनाथ शिंदे म्हणाले, ''आम्ही....''

Eknath Shinde Government Reaction On Maratha Reservation Protest : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका काय? याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
Eknath Shinde
Eknath Shindeesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Azad Maidan One-Day Permission to Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक झाले असून त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत. मात्र, त्यांच्या या आंदोलनाला केवळ एका दिवसीच परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे संध्याकाळनंतर सरकार काय भूमिका घेणार याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha
Maratha Community
Maratha Kranti Morcha
maratha Agitation
maratha protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com