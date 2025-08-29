Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगेंना एकच दिवस परवानगी मिळालीय, सरकार काय करणार? एकनाथ शिंदे म्हणाले, ''आम्ही....''

Azad Maidan One-Day Permission to Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक झाले असून त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत. मात्र, त्यांच्या या आंदोलनाला केवळ एका दिवसीच परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे संध्याकाळनंतर सरकार काय भूमिका घेणार याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. .काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?आज माध्यमांशी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, ''मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. आजही त्यांना त्या आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जस्टिस शिंदे समिती स्थापन केली होती, ती आजही कार्यरत आहे. त्यामुळे लाखो नोंदी सापडल्या असून त्याचा लाभ मराठा समाजाला होत आहे. सारथीच्या माध्यमातून विविध अभ्यासक्रम सुरू केले, ज्याचा फायदा समाजाला होत आहे.''.Maratha Reservation: 'मराठा आरक्षणासाठी सायकलवरून तब्बल 720 किलोमीटरचे अंतर पार करत गाठली मुंबई; संदीप गव्हाणे-पाटील यांची परभणी ते मुंबई सायकल वारी.''विविध योजनांचा मराठा समजाला फायदा''पुढे त्यांनी सांगितलं की, ''अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून रोजगारासाठी कर्ज दिलं जात आहे. होस्टेलचा मुद्दाही निकाली काढला आहे, याचा मराठा समाजाला फायदा होत आहे. यामुळे समाज स्वत:च्या पायावर उभा राहत आहे'', अशी माहितीही त्यांनी दिली..''मविआ सरकारमुळे आरक्षण गेलं''''यापूर्वी २०१६ मध्ये, जेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेव्हाही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण रद्द झालं. दुर्दैवाने, त्या वेळी महाविकास आघाडी सरकारने योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला माझी विनंती आहे की, आम्ही जे काही करता आलं ते केलं आणि यापुढेही करू. मराठा समाजासाठी कायद्याच्या चौकटीत बसेल तसं सर्व काही सरकारने केलं आहेट'', असंही त्यांनी नमूद केलं..Maratha Reservation: मराठा आंदोलक पोहोचले मंत्रालयात, सीएसएमटी स्थानकात गदारोळ; मुंबईत जिकडे-तिकडे भगवं वादळ.परवानगी संपल्यावर सरकारची भूमिका काय?परवानगी संपल्यावर सरकारची भूमिका काय असेल याबाबत विचारलं असता, ''सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्र्यांशी माझी चर्चा झाली आहे, कुणाचंही नुकसान न करता सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. हे सरकार गोळ्या घालणारं नाही, हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. मात्र, महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकवता आलं नाही. ते बाहेर खूप काही बोलतात, पण बैठकींना येत नाहीत. त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे. तरीही, आम्ही कुणावरही अन्याय करणार नाही. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल तसं जे देता येईल, ते देण्याचा प्रयत्न करू'', असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.