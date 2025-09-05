Pratap Sarnaik : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी खरेदी केली देशातील पहिली Tesla Y Car; नातवाला दिलं सर्वात मोठं गिफ्ट

मुंबई : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी अमेरिकन कंपनी टेस्लाची (American Company Tesla) पहिली मॉडेल वाय कार खरेदी करून इतिहास रचला आहे. देशातील टेस्ला वाय कारचे (Tesla Y Car) हे पहिलेच मालक ठरले आहेत. .खास बाब म्हणजे, ही आलिशान ई-कार त्यांनी आपल्या नातवाला भेट म्हणून दिली आहे. सरनाईक म्हणाले की, हा निर्णय केवळ कुटुंबासाठी आनंदाचा क्षण ठरावा म्हणूनच नव्हे, तर समाजात पर्यावरणपूरक वाहनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशानेही घेतला आहे..'भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनांचे आहे'या विशेष प्रसंगी मंत्री सरनाईक म्हणाले, “मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की भारतातील पहिली टेस्ला कार माझ्या नावावर आहे. महाराष्ट्र सरकार सतत प्रयत्न करत आहे की, राज्यातील रस्त्यांवर अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहने धावावीत. येत्या दहा वर्षांत आमचे ध्येय आहे की, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात अग्रेसर राज्य ठरावे.”.ई-वाहन धारकांना मिळणार विशेष सुविधासरनाईक यांनी सांगितले की, ई-वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना परिवहन विभागाकडून सर्वतोपरी सहकार्य दिले जात आहे. त्याचबरोबर, अशा वाहनांच्या मालकांना देखील विशेष फायदे व सुविधा मिळतील. त्यांनी पुढे म्हटले, “ई-वाहनांमुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि भावी पिढ्यांना स्वच्छ, निरोगी वातावरण मिळेल.”.मुलांसाठी संदेशआपल्या नातवाला टेस्ला भेट देण्यामागील कारण स्पष्ट करताना सरनाईक म्हणाले, “जर सक्षम पालक आपल्या मुलांना शाळेत इलेक्ट्रिक वाहनांमधून घेऊन जातील, तर मुले आपसात या विषयावर चर्चा करतील. याचा समाजावर मोठा परिणाम होईल आणि लोक पर्यावरणपूरक वाहनांकडे अधिक आकर्षित होतील. मुलांच्या माध्यमातून आपण भविष्याचा संदेश पसरवायला हवा की भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनांचेच आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.