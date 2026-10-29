Pune Election News: विरोधकांचे पारडे जड! ‘पदवीधर’ महाविकासकडे ‘शिक्षक’ महायुतीकडे; पुण्यातून हर्षदा देशमुख, कौस्तुभ गावडे विजय

मुंबई : विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील पाच जागांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील लढतीत मतदारांनी संमिश्र कौल दिला. तीन पदवीधर मतदारसंघांपैकी पुणे आणि औरंगाबाद मराठवाडा मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने विजय मिळवला, तर नागपूरमध्ये काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांनी कडवी झुंज देत जागा राखली. शिक्षक मतदारसंघांमध्ये पुण्यात भाजपचे कौस्तुभ गावडे यांनी विजय मिळवला, तर अमरावतीमध्ये शिवसेनेचे किरण सरनाईक यांनी पुन्हा बाजी मारली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या निवडणुकीत काँग्रेसचे जयंत आसगावकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण या विद्यमान आमदारांचा पराभव झाला. पुणे शिक्षक मतदारसंघात आसगावकर चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले, तर औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात तीन वेळा आमदार राहिलेल्या चव्हाण यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. दुसरीकडे, नागपूरमध्ये पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत आघाडीवर असलेल्या भाजपच्या सुधाकर कोहळे यांना दुसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीत वंजारी यांनी मागे टाकले..पुणे पदवीधर मतदारसंघात सरळ लढतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी भाजपच्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव यांचा पराभव केला. मतमोजणीच्या २१व्या बाद फेरीनंतर हर्षदा देशमुख-जाधव यांना एक लाख ११ हजार २७९ मते मिळाली होती, तर डॉ. स्मिता जाधव यांची मतसंख्या एक लाख दोन हजार ४२७ होती. बाद फेऱ्यांमध्ये दोन्ही उमेदवारांच्या मतसंख्येत वाढ होत राहिली; ३९ बाद फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर देशमुख-जाधव यांना एक लाख ११ हजार ७१७ मते मिळाली होती, तर डॉ. स्मिता जाधव यांना एक लाख २ हजार ७९७ मते होती..बंडखोरी भाजपच्या पथ्यावरपुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेची बंडखोरी भाजपचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या पथ्यावर पडली. शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार सचिन सानप यांना दुसऱ्या पसंतीची मते मिळाली. माजी आमदार दत्तात्रय सावंत तिसऱ्या, तर विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांना चौथ्या पसंती क्रमांकाच्या मतांवर समाधानमानावे लागले. गावडे यांच्या विजयाने तब्बल १८ वर्षांनंतर शिक्षक मतदारसंघावर भाजपला आपला झेंडा फडविण्यात यश आले. गावडे यांना २७ बाद फेऱ्यांनतर २३ हजार १७७ मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी सानप यांना १६ हजार ३४७ मते मिळाली. या मतदारसंघातून आजवर निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये गावडे सर्वात तरुण उमेदवार ठरले आहेत..डॉ. पाटील यांचा विजय निश्चितऔरंगाबाद मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. मतमोजणी बुधवारी रात्रीपर्यंत सुरू होती आणि कोणत्याही उमेदवाराने ८८,५५८ मतांचा कोटा पूर्ण केला नव्हता. त्यामुळे विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण पराभवाच्या उंबरठ्यावर होते. तिसऱ्या फेरीनंतर डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना ७३,९३१ मते, तर चव्हाण यांना ६०,७३८ मते मिळाली..दुसऱ्या पसंतीमध्ये वंजारींची मुसंडीअत्यंत चुरशीच्या झालेल्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत दुसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीदरम्यान निकालाचे चित्र बदलत गेले. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांनी घेतलेली आघाडी कमी करत महाविकास आघाडीचे उमेदवार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी जोरदार मुसंडी मारली. पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत कोहळे यांनी सुमारे सव्वाचार हजार मतांची आघाडी घेतली होती. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात कोहळे यांची आघाडी कायम होती. मात्र, उमेदवार बाद होत गेले आणि त्यांच्या मतांचे हस्तांतर सुरू झाल्यानंतर निवडणुकीतील चुरस वाढली. विशेषतः नीतेश कराळे यांच्या मतांच्या हस्तांतरणामुळे वंजारी यांच्या मतांमध्ये वाढ झाली. अधिकृत दुसऱ्या फेरीअखेर कोहळे यांना ६० हजार ९२४, तर वंजारी यांना ५६ हजार ६३० मते मिळाली. नीतेश कराळे यांना २४ हजार २४९ मते मिळाली होती..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.‘अमरावती शिक्षक’ प्रथमच पक्षाकडेगेली सव्वाचार दशके शिक्षक संघटनांचे वर्चस्व राहिलेल्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघावर अखेर राजकीय पक्षाने ताबा मिळवला. शिवसेनेचे किरण सरनाईक यांनी सर्वाधिक मते मिळवत या मतदारसंघावर विजयाचा झेंडा फडकावला. शिवसेनेचे किरण सरनाईक, महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या अदिती पोहरे व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दत्तात्रय लहाने हे राजकीय पक्षांचे उमेदवार होते. सरनाईक यांनी पहिल्या व दुसऱ्या पसंतीची सर्वाधिक मते मिळवून विजय मिळवला. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये किरण सरनाईक यांना आठ हजार १६२ मते, तर अदिती पोहरे यांना चार हजार ६८८ मते मिळाली. पहिल्या व दुसऱ्या पसंतीची मिळून विजयासाठीचा कोटा पूर्ण करीत सर्वाधिक मते मिळवणारे किरण सरनाईक यांना विजयी घोषित करण्यात आले. गतवेळी किरण सरनाईक अपक्ष उमेदवार म्हणून विजयी झाले होते. यावेळी ते शिवसेनेचे उमेदवार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.