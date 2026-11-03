Maharashtra Police: ठाणे पोलीस दलात मोठे फेरबदल; तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ, दोघांच्या बदल्या

मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलात राज्य सरकारने मोठे फेरबदल केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस आणि आरपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील पोलीस प्रशासनात काही महत्त्वाचे फेरबदल झाले आहेत. मात्र, या सर्व बदल्यांमध्ये ठाणे पोलीस दलातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याने विशेष चर्चा सुरू झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गृह विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस आणि आरपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक एकच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ठाणे शहर पोलीस दलातील गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त अमरसिंग जाधव आणि परिमंडळ क्रमांक 5 चे पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांच्यासह कोकण परिक्षेत्राच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे शिवराज पाटील यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे..Ritu Tawde: महापौर रितू तावडे अडचणीत? १० वर्षापूर्वीच्या प्रकरणात आरोपनिश्चिती; शिक्षकाला केलेली मारहाण.दरम्यान, या निर्णयामुळे या तिन्ही अधिकाऱ्यांना सध्या कार्यरत असलेल्या पदावर आणखी एक वर्ष काम करता येणार आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघत असताना ठाण्यातील या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ लक्ष वेधून घेत आहे..याच शासन आदेशात ठाणे ग्रामीण पोलीस दलातील अपर पोलीस अधीक्षक अनमोल मित्तल यांच्या बदलीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यांची अंबेजोगाई, बीड येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ठाणे ग्रामीणच्या अपर पोलीस अधीक्षकपदावर आता नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .ठाणे शहर पोलीस दलाच्या परिमंडळ क्रमांक १ च्या पोलीस उपायुक्त मिना मखवाना यांची ठाणे ग्रामीणच्या अपर पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर जयंत बजबळे यांची ठाणे शहर पोलीस उपायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..Mumbai News: ...ही न्यायाची थट्टा! भूखंडाचा ताबा देण्याचे म्हाडाला निर्देश, याचिकाकर्त्याला दिलासा.एकूणच, गृह विभागाच्या या आदेशातून महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असून काहींना नव्या पदांवर संधी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.