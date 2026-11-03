मुंबई

Maharashtra Police: ठाणे पोलीस दलात मोठे फेरबदल; तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ, दोघांच्या बदल्या

Maharashtra Police Transfer : महाराष्ट्र पोलीस दलात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये १६ अधिकाऱ्यांना नव्या पदांवर संधी देण्यात आली असून ठाण्यातील 3 वरिष्ठ पोलिसांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
Maharashtra Police Transfer 2026

Maharashtra Police Transfer 2026

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलात राज्य सरकारने मोठे फेरबदल केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस आणि आरपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील पोलीस प्रशासनात काही महत्त्वाचे फेरबदल झाले आहेत. मात्र, या सर्व बदल्यांमध्ये ठाणे पोलीस दलातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याने विशेष चर्चा सुरू झाली आहे.

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