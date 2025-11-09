Matoshree Drone: मातोश्रीवरून ड्रोन उडवल्याचे प्रकरण; आदित्य ठाकरेंचे खळबळजनक दावे, ५ प्रश्न करत संशय व्यक्त केला, म्हणाले...

मुंबईतील वांद्रे परिसरातील ठाकरे कुटुंबाचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीभोवती ड्रोन फिरत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ज्यामुळे खळबळ उडाली. आता आदित्य ठाकरे यांनी एक गंभीर दावा करत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मातोश्री संकुलावरून अचानक ड्रोन उडताना दिसल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. .यामुळे राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रियांचा वर्षाव झाला. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब, सचिन अहिर आणि इतरांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र, आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देत काही प्रश्न उपस्थित केले. आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवर लिहिले: "आज सकाळी आमच्या निवासस्थानाजवळ एक ड्रोन डोकावताना पकडला गेला. जेव्हा मीडियाला याची माहिती मिळाली, तेव्हा @MMRDAOofficial यांनी स्पष्ट केले की हे बीकेसीसाठी सर्वेक्षण केले जात आहे आणि मुंबई पोलिसांकडून परवानगी घेण्यात आली आहे. ठीक आहे.".Mumbai News: ठाणे-नवी मुंबईत उभं राहणार नवं ‘बीकेसी’! १,३०० एकरवर भव्य व्यावसायिक केंद्राची घोषणा, पण कुठे उभारणार?.आदित्य ठाकरे यांनी आणखी काही प्रश्न उपस्थित केले. कोणत्या सर्वेक्षणात घरांमध्ये डोकावून पकडले गेल्यास लगेच पळून जाण्याची परवानगी आहे? रहिवाशांना याबद्दल आगाऊ का कळवले नाही? संपूर्ण बीकेसीच्या सर्वेक्षणादरम्यान एमएमआरडीए फक्त आमच्या घरावरून ड्रोन उडवत होते का? हवेत ड्रोन उडवण्याऐवजी, एमएमआरडीएने जमिनीवर येऊन एमटीएचएल (अटल सेतू) सारख्या निकृष्ट प्रकल्पांसारख्या भ्रष्टाचाराच्या उदाहरणांवर लक्ष केंद्रित करावे. जर पोलिसांनी परवानगी दिली असेल तर रहिवाशांना का कळवले नाही?.Palghar News: पालघरचा चेहरा-मोहरा बदलणार! ३०० एकरवर वन उद्यान उभारणार; पालकमंत्र्यांनी प्लॅनच सांगितला.ठाकरे कुटुंबाच्या वांद्रे येथील "मातोश्री" या निवासस्थानाजवळ ड्रोन उडताना दिसल्याने खळबळ उडाली. हे ड्रोन कोणी उडवले आणि त्यांचा उद्देश काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या ड्रोनचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. ठाकरे कुटुंबाची हेरगिरी केली जात होती का यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.