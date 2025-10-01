मुंबई

Dussera Melava: दसरा मेळाव्याआधीच रणकंदन! ठाकरे गटाची जय्यत तयारी; शक्तिप्रदर्शनाची गरज नाही - शिंदे

Maharashtra Politics: दसरानिमित्त मुंबईत उद्या ठाकरे गट आणि शिंदेसेनेचा दसरा मेळावा पार पडणार आहे. मात्र आता दसरा मेळाव्याआधीच रणकंदन माजले आहे.
Shivsena Dussera Melava

मुंबई : शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर यंदा दसरा मेळाव्याआधीच रणकंदन माजले आहे. एकीकडे ठाकरे गटाकडून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे ‘आम्हाला शक्तिप्रदर्शन करण्याची गरज नाही; लोकांनीच आम्हाला विजयी केले आहे. आता आमची ताकद शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरणार आहोत,’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.

