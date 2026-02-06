मुंबई

Deputy CM Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय; कार्यकर्त्यांना केलं 'हे' आवाहन

Why Eknath Shinde Cancelled His Birthday Celebration : अजित पवार यांच्या निधनामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व प्रकारचे कार्यक्रम टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे (Ajit Pawar Death) संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. या दुःखद पार्श्वभूमीवर येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी आपला वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे.

