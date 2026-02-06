Deputy CM Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय; कार्यकर्त्यांना केलं 'हे' आवाहन

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे (Ajit Pawar Death) संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. या दुःखद पार्श्वभूमीवर येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी आपला वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे..अजितदादांच्या अकाली निधनाने राज्याला मोठा धक्का बसला असून, या दु:खातून महाराष्ट्र अद्याप सावरलेला नाही. “व्यक्तिशः मी माझा सहकारी आणि मित्र गमावला आहे. त्यांच्या जाण्याने झालेली हानी कधीही भरून येणारी नाही. पवार कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत,” अशा भावना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केल्या..Suhas Babar : 'माझ्यासारखे २४२ आमदार आहेत म्हणून मुख्यमंत्री आहे, जाऊन विचारा..'; आमदार बाबरांच्या 'त्या' टीकेमुळे खळबळ.या दुःखद परिस्थितीत वाढदिवस साजरा करणे किंवा कोणतेही सोहळे आयोजित करणे उचित वाटत नसल्याचे सांगत, त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य जपण्याचे आवाहन केले आहे. वाढदिवसानिमित्त पुष्पगुच्छ, भेटवस्तू आणू नयेत, शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्ज लावू नयेत, तसेच कोणताही समारंभ अथवा कार्यक्रम आयोजित करू नये, अशी विनंती त्यांनी कार्यकर्ते, समर्थक आणि नागरिकांना केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.