Maharashtra Politics: भाजपला मोठा धक्का! एकाच दिवशी तीन नेत्यांनी सोडली साथ; शिंदे शिवसेनेत एन्ट्री

उल्हासनगर : भाजपच्या माजी नगरसेविका मीना सोंडे, माजी नगरसेवक किशोर वनवारी आणि उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक सुरेंद्र सावंत यांनी एकाच व्यासपीठावर 'घरवापसी' करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. मुंबईतील उत्साहाने भरलेल्या कार्यक्रमात तिन्ही नेत्यांच्या प्रवेशाने शिवसेनेची ताकद केवळ वाढलीच नाही, तर आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर विकासाच्या राजकारणाला नवा वेग मिळाल्याचे स्पष्ट झाले..उल्हासनगर परिसरातील राजकीय घडामोडींना वेग देणारी महत्वाची घटना गुरुवारी रात्री मुंबईत पाहायला मिळाली. मुंबईत पार पडलेल्या या प्रवेश सोहळ्याला कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, उपजिल्हाप्रमुख अरुण आशान, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्यासह शिवसेनेचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जल्लोष, टाळ्यांचा कडकडाट आणि 'शिवसेना झिंदाबाद'च्या घोषणांनी संपूर्ण वातावरण उत्साहात न्हाऊन निघाले..Thane News: ४५ मिनिटांचा प्रवास ५ मिनिटांत पूर्ण होणार! ठाणे ते भिवंडी मार्गाची कोंडी सुटणार; MMRDAची नवी योजना .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रसंगी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हटले की, "शिवसेना हा फक्त राजकीय पक्ष नसून जनसेवेची चळवळ आहे. पक्षात येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला समान संधी आणि सन्मान मिळेल. उल्हासनगर शहराचा विकास आणखी गतिमान करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करणे आवश्यक आहे.".या प्रवेशामुळे उल्हासनगरातील शिवसेनेची ताकद अधिक वाढणार असून, पक्षाच्या आगामी राजकीय समीकरणांना नवसंजीवनी मिळाली असल्याचे मत उपजिल्हाप्रमुख अरुण आशान यांनी व्यक्त केले. शहरातील 'विकास यात्रा'ला नवा वेग मिळणार असल्याची खात्री व्यक्त करण्यात आली..Mumbai News: मनी ट्रान्स्फरद्वारे गुंतवणूक! दोन टक्के दलाली देऊन पैसा सहाय्यक आयुक्ताकडे.