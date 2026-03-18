Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठी 'खेळी'! ठाकरे गटातील खासदार शिंदेसेनेत येणार? एकनाथ शिंदेंची दिल्लीत गुप्त रणनीती

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा 'भूकंप' होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या गडाला मोठी खिंडार पाडल्याची बातमी राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटातील निम्म्याहून अधिक खासदारांना आपल्या बाजूने आणण्यासाठी एक गुप्त पण अत्यंत प्रभावी 'ऑपरेशन' तयार केले आहे. यामुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे. .१६-१७ मार्च २०२६ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीला दिलेल्या अचानक भेटीनंतर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांसोबत झालेल्या भेटीनंतर या चर्चांना अधिकच जोर आला आहे. असे सांगितले जात आहे की, या रणनीतिक बैठकीत केवळ विकासकामांवरच नव्हे, तर पक्ष बदलण्यास तयार असलेल्या ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या यादीवरही चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत शिवसेनेच्या खासदारांची भेट घेऊन भविष्यातील राजकीय हालचालींवर चर्चा केली. .सूत्रांच्या दाव्यानुसार, उद्धव ठाकरे गटातील किमान चार ते पाच खासदार शिंदे यांच्या थेट संपर्कात आहेत. या रणनीतीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे "कायदेशीर संरक्षण". पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार खासदारांच्या सदस्यत्वावर परिणाम होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी तांत्रिक बाबी आणि वेळेबाबत सविस्तर कायदेशीर सल्ला मागवण्यात आला आहे. संसदेत आपणच "खरी शिवसेना" असल्याचा आपला दावा अधिक जोरदारपणे मांडणे, हे शिंदे गटाचे उद्दिष्ट आहे..सध्या दोन्ही गटांकडे खासदारांची मोठी यादी आहे. पण संघटनात्मक बदलांमुळे नाराज असलेल्या ठाकरे गटातील चेहऱ्यांवर शिंदे यांची नजर आहे. शिंदे गटातील प्रमुख खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे (कल्याण), नरेश म्हस्के (ठाणे), रवींद्र वायकर (मुंबई उत्तर-पश्चिम), श्रीरंग बारणे (मावळ), प्रतापराव जाधव (बुलढाणा), संदीपान भुमरे (औरंगाबाद) आणि धैर्यशील माने हे आहेत. .तर ठाकरे गटाचे विद्यमान खासदार अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), अनिल देसाई (मुंबई दक्षिण मध्य), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशिम), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), संजय जाधव (परभणी), वाशिमराजे (वाशिम), संजय जाधव (परभणी) (शिर्डी) आणि ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) हे आहेत. अशी चर्चा आहे की ठाकरे गटातील काही खासदार लवकरच 'धनुष्यबाण' चिन्हासह नवी इनिंग सुरू करू शकतात..या संभाव्य पक्षांतराच्या बातमीने मातोश्री येथे खळबळ उडाली आहे. ठाकरे गट आपल्या खासदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर एकनाथ शिंदे अर्ध्याहून अधिक खासदारांना पक्षात सामील करून घेण्यात यशस्वी झाले, तर हा उद्धव ठाकरे यांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा राजकीय पराभव ठरेल. कायदेशीरदृष्ट्या, जर दोन-तृतीयांश सदस्य पक्षांतर करतात, तर त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहते आणि एकनाथ शिंदे याच जादुई आकड्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.