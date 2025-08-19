मुंबई

Mumbai Local: पावसाने पुन्हा दाखवला ‘आपला जोर’! रेल्वे रुळांवर ११ इंच पाणी; प्रवासी अडकले अन् स्टेशनवर मोठी गर्दी

Mumbai Rain News: मुंबईत पावसाने पुन्हा आपला जोर दाखवला आहे. रेल्वे रुळांवर ११ इंच पाणी पाहायला मिळाले आहे. रेल्वे सेवा ठप्प झाल्याने स्थानकांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मुसळधार पावसाने मंगळवारी मुंबईकरांचे हाल केले. मध्य रेल्वेची उपनगरी सेवा दुपारपासून ठप्प पडल्याने लाखो प्रवासी अडकले. अचानक विस्कळीत झालेल्या रेल्वे वाहतुकीमुळे प्रमुख स्थानकांवर प्रचंड गर्दी उसळली आणि प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. सकाळपासूनच लोकल गाड्या दहा ते पंधरा मिनिटांनी उशिराने धावत होत्या.

