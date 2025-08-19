Mumbai Local: पावसाने पुन्हा दाखवला ‘आपला जोर’! रेल्वे रुळांवर ११ इंच पाणी; प्रवासी अडकले अन् स्टेशनवर मोठी गर्दी

मुसळधार पावसाने मंगळवारी मुंबईकरांचे हाल केले. मध्य रेल्वेची उपनगरी सेवा दुपारपासून ठप्प पडल्याने लाखो प्रवासी अडकले. अचानक विस्कळीत झालेल्या रेल्वे वाहतुकीमुळे प्रमुख स्थानकांवर प्रचंड गर्दी उसळली आणि प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. सकाळपासूनच लोकल गाड्या दहा ते पंधरा मिनिटांनी उशिराने धावत होत्या. .हार्बर मार्गावरील सेवाही पाच ते दहा मिनिटे उशिराने सुरू होत्या. मात्र सकाळी नऊच्या सुमारास पावसाचा जोर वाढला आणि रेल्वे रुळांवर पाणी साचू लागले. सकाळी ११.२० वाजता हार्बर मार्गावरील चुनाभट्टी ते कुर्ला दरम्यान पाणी साचल्याने वाहतूक थांबवावी लागली. अवघ्या पाच मिनिटांत म्हणजे ११. २५ वाजता मुख्यमार्गावरील कुर्ला ते सायनदरम्यान रुळ पाण्याखाली गेले आणि जलद लोकल सेवा बंद झाली. .Mumbai Rain: मुसळधार पावसाने मुंबई थबकली! ठाण्याहून CST कडे जाणाऱ्या सर्व गाड्या रद्द.त्यानंतर ११. ४५ वाजता धीम्या मार्गावरीलही वाहतूक थांबवावी लागली. अशा प्रकारे अवघ्या अर्ध्या तासात मध्य रेल्वेची संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाली.या विस्कळीत सेवेमुळे प्रवासी स्थानकांवर अडकून पडले. कुर्ला, ठाणे, दादर, सायन, मुलुंड, मानखुर्द आदी स्थानकांवर प्रचंड गर्दी झाली. त्यामुळे प्रवाशांचे मोठ्या त्रास सहन करावा लागला. सध्या मानखुर्द ते वाशी/पनवेल आणि कुर्ला ते ठाणे/कल्याणदरम्यान लोकल गाड्या अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहेत. .मात्र पावसाचा जोर कायम असल्याने सेवा कधी सुरळीत होईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुसळधार पावसात काही मार्गांवरच लोकल सेवा सुरू आहेत. हार्बर लाईनवर पनवेल ते वाशी, ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी तर मुख्य मार्गावर ठाणे-कल्याण-कसारा तसेच ठाणे-कल्याण-कर्जत या दरम्यान लोकल गाड्या अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहेत..Thane Rain Video : ठाण्यात पावसाचा कहर, खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या घरातही शिरले पाणी .मुख्यमार्गावरील सायन ते कुर्ला दरम्यान रुळांवर ११ इंच पाणी साचले आहे. सामान्यपणे स्थानिक गाड्यांसाठी सहा इंच आणि मेल-एक्सप्रेससाठी चार इंच पाणी परवानगीयोग्य असते. मात्र त्यापेक्षा जास्त पाणी साचल्याने वाहतूक बंद ठेवावी लागली. हार्बर लाईनवरील कुर्ला-चुनाभट्टी दरम्यान तब्बल १९ इंच पाणी साचल्यामुळे या मार्गावरील सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाव्यवस्थापक स्वतः संबंधित विभागप्रमुखांसह नियंत्रण कक्षात हजर आहेत. सर्व अधिकारी प्रत्यक्षात स्थानकांवर व प्रभावित विभागात तैनात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.