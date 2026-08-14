Marathi Language: मोठी बातमी! रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ, राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहन चालकांना व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे. याअंतर्गत परिवहन विभागाकडून मुंबईसह महाराष्ट्रातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही देऊ केली होती. मात्र अद्यापही मोठ्या प्रमाणात चालकांना मराठी भाषा बोलता येत नसल्यामुळे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी महिनाभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी महिनाभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ज्यांना मराठी शिकता आलेलं नसेल, त्यांना आणखी महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे..Shivsena Express: कोकण प्रवास मोफत करता येणार, गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून विशेष ट्रेन सुटणार; कुठून आणि कधी? .तथापि, या वाढीव मुदतीनंतरही मराठीत बोलता आलं नाही, तर संबंधित रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..महाराष्ट्र शासनाने मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करून राज्यातील टॅक्सी, रिक्षा आणि ॲपवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मीटरच्या कॅब चालकांना आता मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या नियमानुसार, प्रवाशांशी संवाद साधता यावा यासाठी संबंधित चालकांना मराठी भाषा बोलता येणे गरजेचे असणार आहे..Pandavkada Waterfall: पांडवकडा धबधब्यावर पुन्हा मोठी दुर्घटना! मित्रांसोबत सहलीला गेलेल्या २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू.दरम्यान, या मुदतीत मराठीचे आवश्यक ज्ञान न मिळवल्यास चालकाची अनुज्ञाप्ती तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येईल. तसेच त्याचा परवाना देखील रद्द करण्यात येऊ शकतो, अशी कारवाई केली जाईल. तसेच, विद्युत मीटर असलेल्या टॅक्सीच्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना परवानाधारकाला मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचे प्राधिकरणाला समाधानकारकपणे सिद्ध करावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.