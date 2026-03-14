राज्यातील वाहन मालकांना वाहतूक सेवांशी संबंधित माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन विभाग लवकरच २४×७ व्हॉट्सअॅप आधारित चॅटबॉट सेवा सुरू करणार आहे. या डिजिटल सेवेद्वारे नागरिकांना वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन कर, नूतनीकरण आणि चलन यासारख्या सेवांबद्दल माहिती थेट त्यांच्या मोबाईल फोनवर मिळू शकेल. रस्ता सुरक्षा निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पावर अंदाजे ₹२.३६ कोटी खर्च केले जातील..राज्यातील ३९ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ६० प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTO) कार्यरत आहेत. जिथे दररोज मोठ्या संख्येने लोक विविध सेवांसाठी येतात. बऱ्याचदा मूलभूत माहितीसाठी देखील नागरिकांना कार्यालयांच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात किंवा वेगवेगळ्या वेबसाइटवर अवलंबून राहावे लागते. ही समस्या लक्षात घेऊन, विभागाने व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चॅटबॉटद्वारे, नागरिकांना त्यांच्या घरबसल्या वाहने आणि परवान्यांशी संबंधित माहिती मिळू शकेल..अर्ज प्रक्रियेसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक पाहता येईल आणि त्यांच्या अर्जांची स्थिती ट्रॅक करता येईल. शिवाय, लोक त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील, ज्या विभागाकडून सोडवल्या जातील. नागरिकांना जास्तीत जास्त वाहनांशी संबंधित सेवा डिजिटल आणि सोयीस्कर पद्धतीने प्रदान करणे हे आमचे ध्येय आहे. व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.- राजेश नार्वेकर, राज्य परिवहन आयुक्त.चॅटबॉटद्वारे रस्ते सुरक्षा जागरूकता मोहिमा देखील राबवल्या जातील, ज्यामध्ये हेल्मेट आणि सीटबेल्ट वापराविषयी संदेश, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याबाबत माहिती, रिअल-टाइम ट्रॅफिक अपडेट्स आणि पर्यायी मार्गांसाठी सूचना दिल्या जातील. अपघात, पूर किंवा इतर आपत्तींसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तात्काळ सूचना आणि आवश्यक मार्गदर्शन देखील ही प्रणाली प्रदान करेल. या प्लॅटफॉर्मद्वारे तयार होणारा डेटा रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित धोरणे तयार करण्यास देखील मदत करेल असा विभागाचा विश्वास आहे.