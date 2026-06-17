SC Reservation Subclassification : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती, सरकार घाईगडबडीत निर्णय घेणार नाही; मंत्री शिरसाट यांची ग्वाही

मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात (SC Reservation Subclassification) राज्य शासनाकडे आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती आणि निवेदने प्राप्त झाली असून, सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. तसेच उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाहीही त्यांनी दिली..मंत्रालयात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भातील अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालावर विविध समाजघटकांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती व निवेदने दाखल करण्यात आली आहेत..Sanjay Patil BJP Entry : पराभवाचा बदला घेण्यासाठी संजयकाकांचा पुढचा डाव? 'या' दिवशी अधिकृतपणे हाती घेणार भाजपचा झेंडा, फडणवीसांच्या उपस्थितीत होणार प्रवेश.मंत्री शिरसाट म्हणाले की, सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. उपवर्गीकरणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही..प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सविस्तर सुनावणी करून त्यांचा सखोल विचार करण्यात येईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत सर्व घटकांना न्याय मिळावा आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही शिरसाट यांनी यावेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.