आनंदाची बातमी! 'राज्यात एक लाख काेटींची गुतवणूक'; कोकण, नाशिक अन् विदर्भात ४७ हजार रोजगार निर्माण होणार, मुख्यमंत्र्यांची सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथिगृहावर १ लाख ८ हजार ५९९ कोटी रुपयांच्या पाच सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. डेटा सेंटर, पॉलिमर उत्पादने, कोल गॅसिफिकेशन क्षेत्रातील या उद्योगांतून सुमारे ४७ हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. राज्यात गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर ३४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले होते. मागील पंधरा दिवसांत आज दुसऱ्यांदा मोठी गुंतवणूक झाली आहे. ही गुंतवणूक कोकण, नाशिक व विदर्भ विभागांत होणार आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.आज झालेल्या करारात सर्वांत मोठी गुंतवणूक ही 'अदानी इंटरप्रायजेस' यांच्याकडून करण्यात येणार आहे. लिंगा ,कमलेश्वर (नागपूर ) येथे अदानी समूहाकडून ७० हजार कोटींचा कोल गॅसिफिकेशन व आनुषंगिक उत्पादने निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे उद्योग विभागाकडून सांगण्यात आले. काटोल (नागपूर) येथे रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड यांच्याकडून १ हजार ५१३ कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अन्नपदार्थ प्रकल्प उभारला.जाणार आहे. मे .लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड यांच्याकडून अंबरनाथ, ठाणे येथे हरित एकात्मिक डेटा सेंटर उभारले जाणार आहे. त्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पात सहा हजार लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनगलबन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार (गुंतवणूक व धोरण) कौस्तुभ धवसे, उद्योग विभागाचे सहसचिव डॉ.श्रीकांत कुलकुंडवार उपस्थित होते..उद्योग गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र सर्वोत्तम'मुंबई : '' राज्य सरकार विविध क्षेत्रांविषयी नवीन धोरण आखत आहे. येत्या काळात १४ क्षेत्रांसाठीची धोरणे जाहीर होणार आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील एक उद्योगस्नेही राज्य असून उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम आहे. राज्यात गुंतवणूक आणि उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे,'' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 'जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' येथे 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया बिझनेस अँड कम्युनिटी अलायन्स (आयएबीसीए) ग्लोबल फोरम लिडर्स मिट' आणि 'सीईओं'सोबत झालेल्या राउंडटेबल कॉन्फरन्स वेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, '' उद्योजकांना गुंतवणूकदारांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी सर्व परवानग्या लवकर प्राप्त करता याव्यात या उद्देशाने मैत्री पोर्टल निर्माण करण्यात आले आहे.'' ऑस्ट्रेलिया हा शिक्षण क्षेत्रातील एक अग्रगण्य देश आहे. आता हेच शिक्षण नवी मुंबई येथील 'एज्युसिटी' मध्ये मिळणार आहे. तसेच गोंडवाना विद्यापीठाशी कुर्निल विद्यापीठाने केलेल्या करारामुळे खाणकाम तंत्रज्ञानाचे शिक्षण उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा गडचिरोलीत लोह उद्योगाला होईल..सेवा, योजना व्हॉट्सॲपवरराज्य सरकारच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ 'आपले सरकार'चा पोर्टलवरून देण्यात येणार असून या सुविधा व्हॉट्सॅपवर देखील उपलब्ध होणार आहेत. एकूण ४५ सेवा यामाध्यमातून दिल्या जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. सरकारी कार्यालयांमध्ये न जाता घरबसल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते..Smart Meter: मीटरचा हिशोब 'स्मार्ट' की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.डेटा सेंटरसाठी पाच हजार कोटीएमजीएसए रियॅलिटी यांच्याकडून तळेगाव, रायगड व ठाणे या ठिकाणी डेटा सेंटर उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. दहा हजार लोकांना यातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. नाशिक विभागातील नंदुरबार येथे मे पॉलिफ्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून पॉलिमरिक उत्पादनांची निर्मिती केली जाणार असून यासाठी २८६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्या ठिकाणी ६०० लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.