मुंबई

Marriage Rules: महाराष्ट्रात लग्नाचे नियम बदलणार! लग्नपत्रिकेत वर-वधुची जन्मतारीख बंधनकारक होणार? बालहक्क आयोगाची मोठी शिफारस

Maharashtra wedding card rule: महाराष्ट्र बाल हक्क आयोगाने लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे. अल्पवयीन मुली आई झाल्याच्या अलीकडील घटनेनंतर हा कठोरपणा आणण्यात आला आहे.
Maharashtra wedding card rule

Maharashtra wedding card rule

Vrushal Karmarkar
बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्य सरकारला अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे की, लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेत वधू आणि वर यांच्या जन्मतारखेचा उल्लेख करणे अनिवार्य करावे. आयोगाने म्हटले आहे की, बालविवाह आणि बाल लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी राज्यभरात जनजागृती मोहीम तीव्र केली पाहिजे.

Loading content, please wait...
