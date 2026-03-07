मोठी बातमी! इयत्ता पहिलीत प्रवेशासाठी नवे नियम लागू; महायुती सरकारने वयाची अट बदलली, आता किती वर्षाच्या मुलांना प्रवेश मिळणार?

नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून पहिलीच्या प्रवेश नियमांमध्ये बदल केले आहेत. पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा कडक करण्यात आली आहे. फक्त ६ वर्षांच्या मुलांनाच पहिलीच्या वर्गात प्रवेश दिला जाईल. शालेय शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांनाच या वर्षी, म्हणजेच २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षात पहिलीच्या वर्गात प्रवेश दिला जाईल..या नियमांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पूर्वी प्रवेशाची वयोमर्यादा ३१ मार्च होती, परंतु आता ती ३१ डिसेंबर आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये याबाबत एक सरकारी आदेश जारी करण्यात आला होता. .Mumbai News: कपडे फाटेपर्यंत मारेन…, महिला ट्रॅफिक पोलिसांसोबत प्रवाशाचे अश्लील वर्तन; मुंबईत नेमकं काय घडलं? VIDEO VIRAL.राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळांसाठी समान नियम लागू करण्यात आले आहेत. या संदर्भात संबंधित शाळांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाने या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे..योग्य वयात शिक्षण सुरू झाल्यास मुलांचा मानसिक आणि बौद्धिक विकास चांगला होतो आणि ते बालपणातील आनंद देखील अनुभवू शकतात, असे शिक्षकांचे मत आहे. मुलाचा जन्म प्रमाणपत्र हा वयाचा एकमेव पुरावा असेल. प्राथमिक शिक्षण, म्हणजेच इयत्ता पहिली ते आठवी, ६ ते १४ वर्षे असते..Mumbai Local Megablock: प्रवाशांची गैरसोय होणार, रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; वाचा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.