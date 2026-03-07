मुंबई

मोठी बातमी! इयत्ता पहिलीत प्रवेशासाठी नवे नियम लागू; महायुती सरकारने वयाची अट बदलली, आता किती वर्षाच्या मुलांना प्रवेश मिळणार?

Class 1 admission Maharashtra 2026 rule: महाराष्ट्र राज्य सरकारने नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत पहिलीच्या प्रवेशाचे नियम कडक केले आहेत. २०२६-२७ सत्रापासून, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सहा वर्षांचे असलेल्या मुलांनाच प्रवेश दिला जाईल.
Class 1 admission rule

Class 1 admission rule

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून पहिलीच्या प्रवेश नियमांमध्ये बदल केले आहेत. पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा कडक करण्यात आली आहे. फक्त ६ वर्षांच्या मुलांनाच पहिलीच्या वर्गात प्रवेश दिला जाईल. शालेय शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांनाच या वर्षी, म्हणजेच २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षात पहिलीच्या वर्गात प्रवेश दिला जाईल.

Loading content, please wait...
maharashtra
education
Mumbai
Admission
state government
Education Department
Maharashtra Government
Educational institutions
Admission Process
admissions
Government

Related Stories

No stories found.