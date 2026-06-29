मुंबई

'दुपारी १.११ वाजता बॉम्बस्फोट'... विधानभवनाला धमकीचा ई-मेल, सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ

Maharashtra Vidhan Bhavan Bomb Threat Email : महत्त्वाचे म्हणजे सध्या विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरु आहे. अशातच धमकीचा मेल आल्याने प्रशासन सतर्क झालं आहे.
Maharashtra Vidhan Bhavan Bomb Threat Email

Maharashtra Vidhan Bhavan Bomb Threat Email

esakal

Shubham Banubakode
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राज्याचे विधानभवन बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल प्रास्त झाला आहे. त्यामुळे विधानभवन परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शुक्रवारी सकाळी हा ईमेल प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने हालचाल करत संपूर्ण परिसराची कसून तपासणी केली आहे. मात्र, हा धमकीचा ई-मेल बनावट (हॉक्स) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावेळी तपास यंत्रणांना कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही.

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