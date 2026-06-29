'दुपारी १.११ वाजता बॉम्बस्फोट'... विधानभवनाला धमकीचा ई-मेल, सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ

राज्याचे विधानभवन बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल प्रास्त झाला आहे. त्यामुळे विधानभवन परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शुक्रवारी सकाळी हा ईमेल प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने हालचाल करत संपूर्ण परिसराची कसून तपासणी केली आहे. मात्र, हा धमकीचा ई-मेल बनावट (हॉक्स) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावेळी तपास यंत्रणांना कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही. .महत्त्वाचे म्हणजे सध्या विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरु आहे. अशातच धमकीचा मेल आल्याने प्रशासन सतर्क झालं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी ८ वाजून ११ मिनिटांनी संबंधित धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला. या ई-मेलमध्ये दुपारी १ वाजून ११ मिनिटांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता..Pune News : पुणे महापालिकेसह आरएसएस कार्यालय बॉम्बने उडविण्याची धमकी; शोधमोहिमेनंतर बॉम्बची अफवा असल्याचे निष्पन्न.केवळ विधान भवनच नाही. तर मंत्रालय, मुंबई मेट्रो स्टेशन आणि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या ठिकाणी बॉम्ब स्फोट करण्याचा उल्लेख या ईमेलमध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित ठिकाणांवरील सुरक्षाही वाढविण्यात आली. मात्र, यावेळी तपास यंत्रणांना कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आलेली नाही..धमकीचं मेल आल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी विधान भवन परिसराची संपूर्ण झाडाझडती घेतली. बॉम्बशोधक पथक, श्वान पथक आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांनी प्रत्येक भागाची तपासणी केली. तपास पूर्ण झाल्यानंतर कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित ई-मेल हा केवळ अफवा पसरवण्याच्या उद्देशाने पाठविल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर आला आहे..आरएसएस मुख्यालय, स्मृती भवन उडवून देऊ! धमकीच्या मेलनंतर नागपूर पोलीस अॅक्शन मोडवर, दोन तास केली तपासणी.दरम्यान, अशाप्रकारे धमकीचा मेल येण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना धमकीचा ई-मेल आला आहे. मात्र, आता पुन्हा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अशीच धमकी आल्याने अधिक सतर्कता बाळगण्यात येत आहे. हा ई-मेल नेमका कुणी पाठवला, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.