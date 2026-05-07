Mumbai Weather: ठाण्यात धुळीचं वादळ, नागरिकांमध्ये भीती; पावसाची शक्यता

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागात पावसाच्या धारा कोसळत आहेत. तर काही भागात गारा देखील पडत असल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत असून शेतकरी देखील हवालदिल झाले आहेत. अशातच आता ठाणे जिल्ह्यात तुफान वारा सुटला असून यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली आहे. .कल्याणात धुळीचे लोटठाणे जिल्ह्यातील कल्याण परिसरात मोठ्या प्रमाणात वारा सुटला आहे. त्याचबरोबर आकाशही काळवंडले असून MMRच्या अंतर्गत भागांत राहणाऱ्या नागरिकांनी पुढील १-२ तास घराबाहेर पडू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे..Mumbai: मुंबईतील वसाहतींचा कायापालट, म्हाडाला तीन-चार हजार घरे मिळणार; एक लाख ५४ हजार चौरस मीटर बांधीव क्षेत्रफळ.उल्हासनगर, अंबरनाथमध्ये तुफान वाराउल्हासनगर, अंबरनाथमध्ये तुफान वारा सुटल्यामुळे रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे परिसरात गारवा पडला असून जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तली जात आहे..मुंबई आणि ठाणे शहराला अलर्टठाणे आणि MMR क्षेत्रासाठी पुढील १ तासाकरिता धुळीच्या वादळाचा इशारा जारी केला आहे. MMR क्षेत्रावर प्रचंड मेघगर्जनेसह वादळे निर्माण झाली असून ती ठाणे आणि मुंबईच्या दिशेने सरकत आहेत. त्याचबरोबर अनेक भागांमध्ये विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज असून मुंबई आणि ठाणे शहराला अलर्ट दिला आहे..शेअर विकले, कर्ज घेतले... ४० लाख उकळल्यानंतर घरही विकणार होते; डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात भांडुपचे कुटुंब थोडक्यात वाचले.मुंबई-पुणे मार्गावर पावसाच्या धाराठाणे जिल्ह्यात सोसाट्याचा वारा सुटला असून सर्वत्र धुळीचे वादळ निर्माण झाले आहे. तसेच लोणावळा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मुसळधार पाऊस पडत असून MMR च्या पूर्व भागांतही पावसाची नोंद झाली आहे. ठाण्याच्या अंतर्गत भागांत पुढील १-२ तासांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.