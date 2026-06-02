Mumbai Rain: मुंबईत मान्सूनसाठी अजून प्रतीक्षा! नियमित पावसाची दमदार एन्ट्री कधी? हवामान खात्याचा मोठा अंदाज

मुंबई : गेल्या काही आठवड्यांपासून मुंबईत कमाल तापमान सुमारे ३५ अंश सेल्सिअस नोंदवले जात होते, परंतु अतिरिक्त आर्द्रतेमुळे नागरिकांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागत होता. मात्र, आता अरबी समुद्रातून येणाऱ्या आर्द्रतेमुळे हवामान पूर्णपणे बदलले आहे. हवामान विभागाने 'यलो अलर्ट' जारी केला असून मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात मेघगर्जनेसह मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात झाल्याची पुष्टी केली आहे..१ आणि २ जून रोजी मुंबईतील सांताक्रूझ, कुलाबा, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये दुपार आणि संध्याकाळच्या सुमारास सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. या सुरुवातीच्या पावसामुळे शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेत (AQI) देखील सुधारणा झाली असून ती सध्या 'चांगली' आणि 'समाधानकारक' या श्रेणींमध्ये आहे..यावर्षी, नैऋत्य मान्सून केरळमध्ये २६ मे २०२६ रोजी लवकर दाखल झाला आहे. केरळ आणि दक्षिण द्वीपकल्पीय भारतात मुसळधार पाऊस पाडल्यानंतर, मान्सूनचे वारे आता वेगाने महाराष्ट्राच्या दिशेने सरकत आहेत. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, जर मान्सूनचे वारे याच गतीने वाहत राहिले, तर ते ५ किंवा ६ जूनपर्यंत मुंबईला अधिकृतपणे व्यापून टाकतील..७ जूनपासून मुंबईची जीवनरेखा असलेल्या लोकल ट्रेन आणि रस्त्यांवर मान्सूनच्या पहिल्या सरी कोसळतील. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईत पावसाची समाधानकारक सुरुवात अपेक्षित असली तरी , भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आपल्या सुधारित दीर्घकालीन अंदाजात सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. हवामान विभागाच्या मते, पॅसिफिक महासागरात निर्माण होत असलेल्या 'एल निनो' प्रभावामुळे यावर्षी जूनमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..असे असले तरी, स्थानिक हवामान प्रणालींमुळे किनारपट्टीवरील कोकण आणि मुंबईत मुसळधार पावसाच्या अधूनमधून सरी सुरूच राहतील. मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राने मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांसाठी सुरक्षेचा इशारा जारी केला आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे तात्पुरत्या बांधकामांचा किंवा होर्डिंग्जचा कोसळण्याचा धोका आहे..त्यामुळे लोकांना मोकळ्या मैदानात किंवा झाडांखाली उभे राहणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, विजांच्या कडकडाटाचा परिणाम टाळण्यासाठी मेघगर्जनेच्या वेळी घरातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बंद ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.