आता १६ तासांचा प्रवास फक्त ८ तासांत! विदर्भ समुद्री मार्गाने मुंबईशी जोडला जाणार; पर्यटन आणि व्यवसायाला चालना मिळणार, वाचा संपूर्ण प्लॅन

मुंबई : मुंबई ते नागपूर जोडणाऱ्या भारतातील सर्वात आधुनिक समृद्धी महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. या एक्सप्रेसवेमुळे १६ तासांचा प्रवास फक्त ८ तासांवर आला आहे. आता महाराष्ट्र सरकार हा महामार्ग अधिक कार्यक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत आहे. सरकारने समृद्धी महामार्ग थेट वाढवन बंदराशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे विदर्भाला समुद्राशी थेट जोडता येईल. .एक्स-सीओ लॉजिस्टिक्स पार्कच्या विस्तार प्रकल्पाच्या भूमिपूजन समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली. या जोडणीमुळे राज्यातील आयात-निर्यात प्रक्रियेत मोठा बदल होईल, असे ते म्हणाले. इगतपुरी ते चारोटी हा ९० किमीचा नवीन महामार्ग प्रस्तावित वाढवन बंदर आणि नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी सरकारने इगतपुरी ते चारोटी असा सुमारे ९० किमीचा नवीन महामार्ग प्रस्तावित केला आहे..हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भ प्रदेश थेट समुद्राशी जोडला जाईल. नागपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर आणि इतर जिल्ह्यांमधून माल थेट बंदरावर पाठवता येईल. निर्यात-आयात वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि कंटेनर वाहतूक वाढेल. सरकारचा अंदाज आहे की, लॉजिस्टिक्स पार्कचा विस्तार पूर्ण होईपर्यंत समृद्धी महामार्ग आणि वाढवन बंदरादरम्यान नवीन कनेक्टिव्हिटी स्थापित होईल..राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नकाशावर राज्याची एक नवीन ओळख निर्माण करण्यासाठी हे सरकारी पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते. व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी एक मोठी भेट आहे. या नवीन मार्गामुळे केवळ वाहतुकीला गती मिळणार नाही तर औद्योगिक गुंतवणूकीलाही चालना मिळेल. विदर्भातील कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जलद प्रवेश मिळेल. लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल. पर्यटन आणि व्यवसाय दोन्हीही भरभराटीला येतील. हा महामार्ग थेट वाढवन बंदराशी जोडला जाईल..वाढवन बंदर जगातील पहिल्या १५ मोठ्या बंदरांमध्ये समाविष्ट आहे. समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यासाठी एक समर्पित प्रवेश-नियंत्रित रस्ता बांधला जाईल. या नवीन मार्गाच्या बांधकामामुळे महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला एक नवीन चालना मिळेल असा सरकारचा विश्वास आहे. औद्योगिक क्षेत्रांना जलद वाहतुकीचा फायदा होईल. जड माल थेट समुद्रमार्गे वाहून नेला जाईल. यामुळे वेळ आणि इंधन दोन्हीमध्ये लक्षणीय बचत होईल.