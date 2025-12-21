मुंबई

BMC Election: महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची रणनीती अंतिम टप्प्यात!

Mahavikas Aghadi : पनवेल महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मविआने जोरदार तयारी केली आहे. सध्या ही तयारी अंतिम टप्प्यात असून जागावाटप व उमेदवारीसाठी बैठका सुरू आहेत.
Updated on

पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने भाजपविरोधात सक्षम व एकसंघ आव्हान उभे करण्यासाठी हालचालींना वेग दिला आहे. आघाडीतील विखुरलेली मते एकत्र आणत सामूहिक लढत उभारण्याचे प्रयत्न सध्या अंतिम टप्प्यात असून, जागावाटप व उमेदवारी निश्चितीसाठी सातत्याने बैठका सुरू आहेत.

