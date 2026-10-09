मुंबई

Thane News: महावितरण अभियंत्यांना बारमध्ये कोंडले, स्मार्ट मीटरला विरोध; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल

Mahavitaran Smart Meter: स्मार्ट मीटर बसविण्यावरून विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांना थेट बारमध्ये कोंडून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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उल्हासनगर : स्मार्ट मीटर बसविण्यावरून उल्हासनगरात सुरू असलेला विरोध आता वीज कर्मचाऱ्यांना थेट बारमध्ये कोंडून ठेवण्यापर्यंत पोहोचला आहे.

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