Maharashtra Politics: ठाण्यात महायुतीमध्ये पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी! भाजप-शिंदे गटात शाब्दिक झाडाझडती

डोंबिवली : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी आपली ताकद वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना महायुतीमधील शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये मात्र युतीच्या चर्चावरून कलगीतुरा रंगला असल्याचे दिसून येते. अंबरनाथ बदलापूर मध्ये भाजप, राष्ट्रवादी विरुद्ध शिंदे गट असे वातावरण असताना कल्याण डोंबिवलीमध्ये देखील तोच कित्ता गिरवला जाईल अशी चर्चा सुरु झाली आहे. त्यातच कल्याणमध्ये शिंदे गटाकडून भाजपला ओपन चॅलेंज करण्यात आले आहे. तर भाजपने देखील युती झाली नाही तर सर्व ठिकाणी लढण्याची ताकद, कुवत आणि धमक आमच्यात आहे असे बोलले आहे. यावरून ऐन दिवाळीत राजकीय फटाके फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता जवळ येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगले तापले असून ऐन दिवाळी राजकीय फटाके वाजू शकतात. अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिकांमध्ये शिंदेची शिवसेना आणि भाजप हे विरोधात उभे राहणार असल्याची जोरदार चर्चा चालू आहे. .Mumbai News: खड्ड्यांमुळे मृत्यू; ६ लाख भरपाई उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाला आदेश.यातच आता ठाणे महापालिका आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये सुद्धा शिंदेची शिवसेना आणि भाजप हे एकमेकांच्या विरोधात उभे राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. बदलापूर मध्ये आमदार किसन कथोरे आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना शिंदे गट अशी निवडणूक होताना दिसेल. तसाच फॉर्मुला हा अंबरनाथ नगरपालिकेमध्ये सुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा महायुतीमध्ये तिढा निर्माण होण्याची शक्यता आहे..कल्याण येथे शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हा प्रमुख अरविंद मोरे यांनी एका कार्यक्रमात सेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना सज्जड दम देत भाजपा ला ओपन चॅलेंज दिले आहे. ते बोलताना म्हणाले, युती होवो अथवा ना होवो. आम्ही स्पष्ट सांगतो याल तर आमच्या सोबत. नाही तर आडवे करू. वरिष्ठांचा पक्षाचा आदेश आम्ही पाळू, मात्र कोणाला असे वाटत असेल की युती न करता, काम न करता आम्ही निवडून येऊ तर आमचं ओपन चॅलेंज आहे. युती व्हायची तेव्हा होईल मात्र प्रत्येक पदाधिकारी, शिवसैनिकांनी प्रत्येक प्रभागात धनुष्यबाणा वर सीट निवडून आलीच पाहिजे असे सांगितले..यावरच आता भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी जशास तसे उत्तर दिले आहे. परब यांनी सांगितले की, अरविंद मोरे यांनी तरी निदान आडवे पाडण्याची भाषा करु नये. कारण मागच्या निवडणूकीत आमच्या सचिन खेमाणी यांनी त्यांना आडव पाडल होत. प्रसिद्धीसाठी काही राहील नाही त्यामुळे ते काही ना काही बोलतात. युतीचा निर्णय हा वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल. त्यांनी त्याविषयी बोलू नये. पक्ष जो आदेश देईल त्यानुसार आम्ही काम करणार..Mumbai News: मुंबईकरांना दिवाळी भेट; कागदपत्र नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा नियम सरकारने रद्द केला.आमच्या संघटनात्मक बैठका सुरु आहेत, युती कधी होईल, कोण करेल, काय होईल हे वरचे बघून घेतील. युती नाही झाली तर सर्व ठिकाणी उमेदवार लढण्याची ताकद कुवत आणि धमक आमच्यात आहे असे उत्तर दिले आहे. भाजप आणि शिंदे गटात शाब्दिक युद्ध रंगले असताना यावर मनसेने युती मधील दोन्ही पक्षांना टोला हाणला आहे..मनसेचे पदाधिकारी माजी नगरसेवक मनोज घरत म्हणाले, चर्चा आणि फोकस हा केवळ युती होणार की नाही होणार यावर ठेवण्यासाठी हे वातावरण पेटवत आहेत. गेले 25 ते 30 वर्षे शिवसेना भाजपाची सत्ता केडीएमसीवर आहे. 25 ते 30 वर्षापासून शहरात परिस्थिती जैसे थे आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग आहेत, सर्प दंशाने एका चिमुकलीचा मृत्यू होतो, रस्त्यावर खड्ड्यांचे प्रमाण तसेच आहे..दिवाळी दोन दिवसांवर आली अजूनही रस्त्यावर खड्डे आहेत. धुळीचा सामना सर्वांना करावा लागत आहे. नागरिकांच्या जीवाचे त्यांना काही पडलेले नाही. राजकारणी फक्त युती होणार की नाही होणार याविषयी झुंजवत आहेत. पण आता दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र झाले आहेत. संपूर्ण मराठी माणूस हा एकटवलेला आहे. आणि यांना हे जे कागदी घोडे नाचवतात आम्ही हे केल ते केल. यांना त्यांची जागा या महापालिकेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात ही सुज्ञ जनता नक्की दाखवेल.