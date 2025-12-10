Mumbai News: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा! ७ जिल्ह्यांत ६५ वसतिगृहे उभारली; पण कुठे? जाणून घ्या ठिकाणांची नावे...

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. यात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. राज्यातील ६५ ठिकाणी इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उघडण्यात आली आहेत. ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती दिली. महसूल विभागाच्या मदतीने उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जागा सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..काही ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वाढत्या दरांमुळे जागा भाड्याने घेऊन वसतिगृहे उघडली जातील, असेही मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर हस्तक्षेप केला आणि मंत्री आणि विभागाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. जागा मिळवण्यासाठी ते स्वतः प्रयत्न करतील असे आश्वासनही त्यांनी दिले. भाजपच्या मनीषा चौधरी यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला..Jio University: महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्रात रिलायन्सचे 'जियो विद्यापीठ' सुरू होणार, पण कधी अन् कसे? जाणून घ्या....मंत्री सावे यांनी पुढे माहिती दिली की, सात जिल्ह्यांमध्ये आधीच जागा उपलब्ध आहे. महसूल विभागामार्फत काही ठिकाणी दुग्धशाळेची ठिकाणे अधिग्रहित केली जात आहेत. मुंबई, मुंबई उपनगरे आणि पालघर सारख्या भागात पूर्वी कमी दरांमुळे जागा उपलब्ध नव्हती. परंतु आता दर वाढले आहेत. त्यामुळे ही समस्या सोडवली जाईल..वसई आणि उल्हासनगरमध्येही वसतिगृहे उघडली जातील. याव्यतिरिक्त, "सधार" आणि "स्वयम्" द्वारे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत, शिष्यवृत्ती आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी दिली जात आहे. अजय चौधरी, अमित देशमुख, योगेश सागर, आदित्य ठाकरे आणि नाना पटोले यांच्यासह सदस्यांनीही विविध प्रश्न उपस्थित केले..Electric Vehicle Toll: वाहनचालकांना मोठा दिलासा! भरलेला टोल आता परत मिळणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.