Motor Vehicle Rule: चालकांना दिलासा! आता अवजड वाहनांमध्ये क्लीनर बंधनकारक नाही, महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

अवजड मोटार वाहन (HMV) चालकांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र सरकारने क्लिनर ठेवण्याची अट रद्द केली आहे. ८ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता बहुतेक अवजड मोटार वाहनांमध्ये क्लिनरऐवजी तंत्रज्ञानावर आधारित चालक सहाय्यक प्रणाली बसवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६ नुसार, चालक सहाय्यक प्रणाली असलेल्या वाहनांना यापुढे क्लिनरची आवश्यकता भासणार नाही. .यापूर्वी, क्लिनर न ठेवल्यास प्रति दिन १५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात असे, ज्यामुळे ट्रक चालकांवरील आर्थिक भार वाढत होता. एकाच फेरीसाठी अनेक चलन जारी करण्याच्या तक्रारीही होत्या. परिवहन संघटनांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अवजड माल वाहून नेणाऱ्या आर्टिक्युलेटेड सेमी-ट्रेलर्स आणि हायड्रॉलिक ट्रेलर्सवर ही सूट लागू होणार नाही; तिथे क्लिनर ठेवणे अजूनही अनिवार्य असेल..वास्तविक पाहता, कायदेशीर अडचणींमुळे, कायदा आणि न्याय विभाग आणि गृह विभागासह विविध विभागांमध्ये हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले, ज्यामुळे निर्णयाला विलंब झाला. परिवहन विभागाच्या अथक प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न सोडवणे शक्य झाले..ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे सल्लागार आणि माजी अध्यक्ष, बल मलकीत सिंग म्हणाले, "हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नाही, तर या लढ्यात एकजूट झालेल्या प्रत्येक ट्रक चालक, वाहतूकदार आणि हितधारकाचा विजय आहे. या निर्णयामुळे केवळ दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार नाही, तर आपले मेहनती चालक आणि ऑपरेटर अनावश्यक मानसिक त्रासातूनही मुक्त होतील.".