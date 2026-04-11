School Bus Rules: मनमानीला पूर्णविराम! शाळा बस भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ठरवणार; महाराष्ट्रात नवीन नियमांमुळे चित्र बदलणार

School Bus Rules: महाराष्ट्रातील शालेय बसच्या मनमानी वर्तनाला आळा घालण्यात आला आहे. महायुती सरकार शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन नियमांवर काम करत आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आतापर्यंत खासगी बस ऑपरेटर आणि शाळा मनमानीपणे स्कूल बसचे भाडे ठरवत असत आणि मुलांच्या पालकांकडून संपूर्ण वर्षाची फी वसूल करत असत, पण आता ही पद्धत बंद होणार आहे. महाराष्ट्र सरकार स्कूल बसच्या भाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन तरतुदींनुसार, आता स्कूल बसचे भाडे संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे (RTA) ठरवले जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.

