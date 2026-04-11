School Bus Rules: मनमानीला पूर्णविराम! शाळा बस भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ठरवणार; महाराष्ट्रात नवीन नियमांमुळे चित्र बदलणार

आतापर्यंत खासगी बस ऑपरेटर आणि शाळा मनमानीपणे स्कूल बसचे भाडे ठरवत असत आणि मुलांच्या पालकांकडून संपूर्ण वर्षाची फी वसूल करत असत, पण आता ही पद्धत बंद होणार आहे. महाराष्ट्र सरकार स्कूल बसच्या भाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन तरतुदींनुसार, आता स्कूल बसचे भाडे संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे (RTA) ठरवले जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. .याशिवाय पालकांना मोठा दिलासा देत आता बसचे भाडे केवळ मासिक आधारावर आकारले जाईल. एकरकमी वार्षिक भाडे वसूल करण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. सरकारने कडक नियम तयार केले आहेत. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, शालेय बस आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी कडक व सर्वसमावेशक नियम लागू करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, २०२६, लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. .सरकारने या मसुद्यावर जनतेकडून १५ दिवसांच्या आत सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत. शुल्क, सुरक्षितता आणि सेवेसंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत वाहतूक समिती स्थापन केली जाईल. त्रैमासिक अहवाल सादर करणे देखील अनिवार्य असेल. शिक्षण आणि वाहतूक विभाग संयुक्तपणे नियमित तपासणी करतील आणि जिल्हास्तरीय समितीला अहवाल सादर करतील.सर्व शालेय बस आणि व्हॅन जीपीएस-आधारित ट्रॅकिंग सिस्टीम (व्हीएलटीडी), पॅनिक बटणे, सीसीटीव्ही, अग्निसुरक्षा प्रणाली आणि सीट बेल्टने सुसज्ज असतील. वाहनांमध्ये डिजिटल सुरक्षा प्रणाली असेल, ज्यामुळे थेट ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती आणि पालकांना त्वरित सूचना मिळतील. ही प्रणाली राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी जोडलेली असेल. प्राथमिक इयत्तेपर्यंतच्या मुलांच्या प्रत्येक प्रवासासाठी महिला मदतनीस किंवा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याची उपस्थिती अनिवार्य असेल.दिव्यांग आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश आणि आवश्यकतेनुसार पालक/शिक्षकांची उपस्थिती सुनिश्चित केली जाईल. चालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय तंदुरुस्ती आणि अधिकृत नियुक्तीपत्रे अनिवार्य असतील. नियमांच्या अंमलबजावणीपासून तीन महिन्यांच्या आत सर्व वाहने मानकांनुसार तयार करावी लागतील, अन्यथा परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जाऊ शकतात.