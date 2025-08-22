Atal Setu Toll Free: वाहनधारकांसाठी खुशखबर! 'या' वाहनांना अटल सेतूवर टोल टॅक्स नाही, महायुती सरकारची मोठी घोषणा

मुंबईतील अटल सेतू पुलावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही. महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी २२ ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. अटल सेतू हा भारतातील समुद्रावर बांधलेला सर्वात लांब सागरी पूल आहे. .यापूर्वी सरकारने २१.८ किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या सागरी मार्गांवर जाणाऱ्या सर्व वाहनांना मोटार वाहन कर कायद्यात टोल श्रेणीत टाकले होते. परंतु आता त्यात थोडीशी सुधारणा करण्यात आली आहे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट जाहीर करण्यात आली आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, ही सूट खाजगी इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने आणि इलेक्ट्रिक बसेसना देखील उपलब्ध असेल. .Air India Flight Emergency: जोधपूरला निघालेल्या एअर इंडियाच्या विमानाचे अचानक मुंबई विमानतळावर लँडिंग! .या वर्षी मे महिन्यात राज्य गृह विभागाने अटल सेतूवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार आणि बसेसना टोलमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता नवीन आदेशानुसार, शिवाजी नगर आणि गव्हाण टोल प्लाझावरही हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटल सेतूचे उद्घाटन झाले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते जे आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. .हा पूल दक्षिण मुंबईतील शिवडीला नवी मुंबईतील न्हावा शेवाशी जोडतो. त्याच्या उद्घाटनामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर आणि मुंबई ते पुणे, गोवा आणि दक्षिणेकडील राज्यांमधील प्रवास वेळ कमी झाला आहे. .Kokilaben Ambani Hospitalised : कोकिळाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडली; एच. एन रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल .यात ६ लेन आहेत. ज्यामुळे हा भारतातील सर्वात लांब पूल बनला आहे. हा पूल समुद्रापासून सुमारे १६.५ किलोमीटर लांब आणि जमिनीवर ५.५ किलोमीटर लांब आहे. अटल सेतू एकूण १७ हजार ८४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चून बांधण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये पुलाची पायाभरणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.