Atal Setu Toll Free: वाहनधारकांसाठी खुशखबर! 'या' वाहनांना अटल सेतूवर टोल टॅक्स नाही, महायुती सरकारची मोठी घोषणा

Atal Setu Toll Free For Electric Vehicle: महाराष्ट्र मोटार वाहन कर कायदा १९५८ अंतर्गत, २१.८ किमी लांबीच्या सागरी मार्गाचा वापर करणाऱ्या सर्व श्रेणीतील वाहनांवर टोल आकारण्यात येत होता.
मुंबईतील अटल सेतू पुलावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही. महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी २२ ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. अटल सेतू हा भारतातील समुद्रावर बांधलेला सर्वात लांब सागरी पूल आहे.

