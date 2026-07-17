Registration Fee: मुंबईत घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदीचा विचार करताय? रजिस्ट्रेशन फी वाढीबाबत मोठी अपडेट समोर, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

मालमत्ता खरेदीदारांना लवकरच मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागू शकतात. राज्य सरकार आपला महसूल वाढवण्यासाठी मालमत्ता नोंदणी शुल्क वाढवण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. सध्याचे मालमत्ता नोंदणी शुल्क ३०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. नोंदणी महानिरीक्षक विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, नोंदणी शुल्क जवळपास १० वर्षांपासून बदललेले नाही..वाढत्या मालमत्तांच्या किमतींना आळा घालण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू आहे. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आयजीआरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, या प्रस्तावावर मंत्री स्तरावर चर्चा झाली आहे. वाढीव नोंदणी शुल्क सर्व मालमत्ता व्यवहारांना समान रीतीने लागू करावे की फक्त जास्त किमतीच्या मालमत्ता व्यवहारांना, हे अद्याप ठरवले जात आहे. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! कृषी पंपांचे ४८ हजार कोटींचे जुने वीजबिल माफ; महायुती सरकारचा निर्णय.हा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे, जेव्हा मुंबईची स्थावर मालमत्ता बाजारपेठ मजबूत आहे. मुंबई मालमत्ता नोंदणी विभागाच्या माहितीनुसार, जून २०२६ मध्ये मुंबईत १३,४१३ मालमत्तांची नोंदणी झाली. ही संख्या मागील सर्व जून महिन्यांतील घरविक्रीपेक्षा जास्त आहे. जून २०२५ च्या तुलनेत गेल्या महिन्यात १,८५१ मालमत्तांची अधिक नोंदणी झाली आहे. जून २०२६ मध्ये, राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काच्या स्वरूपात १,०८५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा ५० कोटी रुपयांनी अधिक आहे. .गणेश मूर्ती विसर्जनावरून पुन्हा वाद! उंच 'पीओपी' मूर्तींचे जलस्त्रोतांत विसर्जन नको, राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाचे खडेबोल .२०२५ मध्ये, मुंबईत वर्षभरात १,५०,२९३ मालमत्तांची नोंदणी झाली होती, तर यावर्षी जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत मुंबईत ८०,३३० नोंदण्या झाल्या आहेत. घर, जमीन, दुकान किंवा इतर कोणत्याही मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी खरेदीदाराला अनिवार्य नोंदणी शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क भरल्यानंतरच नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे, शुल्कवाढ मंजूर झाल्यास, खरेदीदारावर ₹२०,००० चा अतिरिक्त भार पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.