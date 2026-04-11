Mumbai News: यूपी-बिहार आणि अन्य शहरातून येणाऱ्यांसाठी खुशखबर! मुंबईत परवडणारी घरे मिळणार; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

नोकरी किंवा व्यवसायासाठी मुंबईत येणाऱ्या लोकांना महायुती सरकार परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देणार आहे. परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांसाठी एक चांगली प्रणाली विकसित करून तिची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. लोकांच्या सोयीसाठी संबंधित पोर्टल तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. .या संदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, नोकरी आणि व्यवसायासाठी मुंबई आणि इतर महानगरांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांसाठी परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध असावीत. महाराष्ट्र सरकारच्या भाड्याच्या गृहनिर्माण धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाऊस येथे ही बैठक झाली. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांच्या शोधात असलेल्या नागरिकांच्या सोयीसाठी एक पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देश दिले..नोकरीच्या शोधात किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक बाहेरून मुंबईत येतात, असे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. घरांची मोठी गरज असल्याने, परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांसाठी एक कार्यक्षम प्रणाली तयार करून ती कार्यान्वित केली पाहिजे, असे ते म्हणाले. मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार भाड्याची घरे उपलब्ध होतील याची खात्री केली पाहिजे. .तसेच, घरांच्या मागणीसंदर्भातील सर्व कार्यवाही करारानुसारच केली जाईल याचीही खात्री केली पाहिजे. या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले की, उपलब्ध भाड्याच्या घरांसंदर्भात यंत्रणेने समन्वय साधल्यास मालक आणि भाडेकरू दोघांनाही कोणतीही अडचण येणार नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत एका पोलीस उपआयुक्तांची नियुक्ती करावी..मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशी एक यंत्रणा असावी की, पोलीस ठाण्याचा किंवा पोलीस क्षेत्राचा विस्तार झाल्यास, त्यात सहभागी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या त्यानुसार आपोआप वाढेल. पोलीस उपआयुक्तांना जबाबदार अधिकारी म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी एक अधिसूचना जारी करावी. भाड्याशी संबंधित खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. .यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. न्यायालयाच्या परवानगीने, भाड्याशी संबंधित प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सायंकाळची न्यायालये स्थापन करावीत. या न्यायालयांसाठी जागा उपलब्ध नसल्यास, भाड्याने घेतलेल्या जागेचा वापर करावा.