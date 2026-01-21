Deputy CM Eknath Shinde: उल्हासनगरमध्ये महायुतीचाच महापौर होणार: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; भाजप विरोधी बाकांवर बसणार!

उल्हासनगर : महापालिकेतील सत्तास्थापनेचा खेळ निर्णायक टप्प्यावर असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वक्तव्याने उल्हासनगरच्या राजकारणात राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. ‘उल्हासनगर महापालिकेत महायुतीचाच महापौर होणार’, असा ठाम दावा शिंदे यांनी केल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना एकत्र येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...पुन्हा एकदा पडद्यामागील हालचालींना वेग आला असून, सत्तेचा खेळ अखेरच्या डावात पोहोचल्याचे चित्र आहे. उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपने ३७, तर शिवसेनेने ३६ जागा जिंकत अटीतटीची लढत दिली. .वंचित बहुजन आघाडीने दोन, काँग्रेस, साई पक्ष आणि अपक्ष उमेदवाराने प्रत्येकी एक जागा मिळवली. ७८ सदस्यीय सभागृहात बहुमतासाठी ४० चा आकडा गाठण्यासाठी छोट्या पक्ष, अपक्षांचा पाठिंबा निर्णायक आहे. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.भाजप विरोधी बाकांवर बसणार, अशीच राजकीय गणिते जुळली होती. अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सोमवारी (ता. १९) मुंबईत उल्हासनगरमध्ये महायुतीचाच महापौर होणार, असा केलेला दावा महत्त्वाचा मानला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.